153 000 personas asistieron al evento La libertad es mía

Autoridades del Municipio de Quito y de la Policía Nacional informaron este lunes 12 de agosto de 2019, sobre los operativos realizados a propósito del festival La libertad es mía, y durante el feriado por el 10 de Agosto. El evento se llevó a cabo en el ECU 911, en el Itchimbía.

Euclides Mantilla, secretario de Seguridad del Municipio de Quito, manifestó que al evento acudieron 153 000 visitantes.



El Cuerpo de Agentes de Control, la Agencia Metropolitana de Control, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Quito trabajaron para que la ciudadanía no tuviera inconvenientes durante este feriado. Hubo 18 atenciones prehospitalarias, tres de primeros auxilios, nueve niños extraviados, 10 alertas relacionadas con la violencia, 33 controles del espacio público, una detención por hurto y una detención por sustancias sujetas a fiscalización.



Para garantizar la circulación de la ciudadanía, Mantilla destacó que 2 138 vendedores ambulantes fueron reubicados. Además, 155 libadores fueron retirados del Centro Histórico en los días que se llevó a cabo el evento.



Paralelamente, 13 602 visitantes asistieron a los balnearios municipales y no se registraron inconvenientes en las piscinas.



Víctor Aráus, comandante de Policía del Distrito Metropolitano de Quito, señaló que se realizaron 1 349 operativos de control en toda la ciudad y se decomisaron dos armas de fuego. Este año hubo 37 denuncias en el feriado del 10 de Agosto, el año pasado fueron 129.



Danny Gaibor, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), informó que hubo 36 siniestros de tránsito, es decir un 46 % menos en relación al feriado del año pasado. Un total de 15 heridos y un fallecido es el saldo de los accidentes en las vías. No hubo inconvenientes en terminales terrestres.



El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, Esteban Cárdenas, indicó que controlaron 120 conatos, cinco incendios nivel 1 y un incendio tipo 2. Las mayores zonas afectadas en incendios forestales son La Delicia y Tumbaco.