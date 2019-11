Presuntos asaltantes de entidades bancarias fueron detenidos en Quito

LEA TAMBIÉN

Un grupo de siete hombres y dos mujeres fue detenido cuando supuestamente perpetraba un asalto a una entidad bancaria en las calles S47 D y Quitumbe Ñan, en el sur de Quito. Con armas de fuego y amenazas, los sospechosos agredieron al personal y sometieron a las personas que estaban en ese momento en el lugar. Luego de tomar el dinero de los depositantes, y el que lograron arrebatar a los cajeros, abandonaron el sitio en motocicletas, según la Policía. El hecho se registró ayer, 13 de noviembre de 2019.

Tras recibir la alerta del asalto, uniformados de la Policía Judicial que estaban tras la pista de estas personas realizaron allanamientos en distintos puntos en sur de la urbe. Como resultado de estas operaciones, cinco hombres y dos mujeres fueron detenidos. En su posesión tenían USD 3 950.



Según la Dirección Nacional de la Policía Judicial, esta organización estaba dedicada al asalto y robo a mano armada contra personas y entidades bancarias en distintos sectores de Quito. Supuestamente, los detenidos recorrían la ciudad para perfilar a sus potenciales víctimas, analizaban el entorno de sus objetivos, identificaban rutas de escape y determinaban las horas apropiadas para asegurar el éxito de sus actividades ilícitas.



También, la Policía informó que se desplegaron equipos tácticos hasta Santo Domingo para detener a una de las mujeres que participaba en los asaltos. Todas las personas detenidas fueron registradas en los videos de las cámaras de seguridad de las entidades bancarias donde cometieron los asaltos. En su poder tenían cuatro armas de fuego, tres de ellas tipo nueve milímetros y una calibre 38.



Entre los detenidos hay ecuatorianos y extranjeros. Las personas ecuatorianas son Luis C., de 25 años; Adela P, de 26 años y Lluber C., de 23 años, quienes no registran antecedentes penales. Únicamente Laura L., de 23 años, registraba una boleta de detención con fines investigativos.



Los ciudadanos extranjeros son Jonathan M, de 26 años, Gilber P., de 28 años, y Nilson R., de 47 años. Ellos no registran antecedentes.



Como parte de los objetos que estaban en manos de este grupo, fueron confiscados un vehículo y tres motocicletas de distintas marcas.



Los presuntos asaltantes fueron trasladados hasta la Unidad de Flagrancia para ser puestos a órdenes de las autoridades judiciales.