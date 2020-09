En Quito, una de cada cinco personas ha desarrollado anticuerpos para covid-19, confirmó el Ministro de Salud

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El avance de la pandemia en Quito, la finalización de la emergencia sanitaria, la visita a tres países de Europa, en el marco del fortalecimiento de las estrategias para enfrentar la pandemia, fueron tres temas destacados por el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos. Él participó de una entrevista otorgada a EcuadorTV, este miércoles 9 de septiembre del 2020.



Situación epidemiológica en Quito



En Quito, el 18% de la población, es decir, una de cada cinco personas ha desarrollado anticuerpos para covid-19. Esto implica que ya estuvieron expuestas a la nueva cepa de coronavirus. Mientras que el 80% restante aún está en riesgo de contagiarse, aseguró el ministro Zevallos. En otras provincias ocurre una situación similar, ya que los ciudadanos no estuvieron tan expuestos al SARS-CoV-2. “Por ello usted tiene la responsabilidad y yo de cuidarnos a nivel individual y colectiva. No contagie al resto, por lo que insistimos en la campaña Yo me cuido (busca concienciar sobre la necesidad del cuidado y la protección individual y comunitaria)”.



El titular de Salud además destacó que los casos en Quito se han frenado. Esto se determinó debido al número de transmisión del virus o la cantidad de personas que puede contagiar a otras. En la capital es menor a cero, es decir, puede o no haber contagio a otros. “Esta tasa de reproducción de la nueva cepa de coronavirus está bajo control en la ciudad”.



Hasta este miércoles, en la capital hubo 22 742 confirmados. Es la ciudad con más infectados de Pichincha y del país. Superó a Guayaquil, en donde se reportan 13 052 infectados. La diferencia es de 9 690.



Visita a Europa



El Ministro de Salud dijo que los resultados de su visita fueron alentadores. En Alemania, por ejemplo, se reunió con expertos del Hospital de Charité, en donde se concretaron fondos para potenciar el laboratorio del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi). “Una nueva misión está próxima a venir y recibimos la promesa de fondos con la cooperación alemana. Nos han escuchado sobre cómo manejamos la pandemia, reactivamos el primer nivel de salud y el procesamiento de pruebas”. Aún no adelantó datos sobre el monto que se enviará al país.



Con ellos -anunció- se elaborará el primer test de diagnóstico PCR rápido. “Ellos tienen un avance tecnológico superior al nuestro, pero lo haremos conjuntamente”.



En Reino Unido se reunió con representantes del laboratorio AstraZeneca, encargados del desarrollo de la vacuna contra el coronavirus. El objetivo es acceder a las dosis de forma efectiva. Adicionalmente, Ecuador ensamblará ventiladores para uso dentro y fuera del país.



Mientras que en España se establecieron estrategias para mejorar la tecnología y la ciencia.



Emergencia sanitaria



Sobre la finalización del estado de excepción, Zevallos aclaró que lo que se termina es esta medida, más no la emergencia sanitaria. “La pandemia sigue. El estado de excepción finaliza, pero la responsabilidad de las personas no”.



En ese sentido, Xavier Solórzano, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, señaló que probablemente la emergencia sanitaria en las unidades médicas se extienda hasta diciembre.