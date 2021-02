Bioseguridad en la revisión vehicular a partir de este lunes 1 de febrero

Un protocolo de bioseguridad se implementó para el proceso de revisión técnica vehicular (RTV) que se retoma este lunes 31 de febrero del 2021 en Quito. En la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se calcula que un promedio de 45 000 vehículos cada mes seguirán este trámite.

El procedimiento se reanuda después que, el año pasado, el Concejo Metropolitano aprobase la extensión de la vigencia de la RTV del 2019, debido a la imposibilidad de cumplir con el trámite por el riesgo de contagio de covid-19.



A la par también se habilitó un módulo digital para que las personas puedan matricular sus vehículos en la página web de la AMT. Es el formulario del año pasado y se siguen los mismos pasos. De igual forma, se deben cancelar todos los pagos pendientes por multas, infracciones y otros rubros.



Sebastián Lasso, director de Registro y Administración Vehicular de la AMT, informó que la salud de los usuarios es el primer objetivo de la entidad. Por eso, en los seis centros de revisión (Guamaní, Los Chillos, El Inca, La Florida, Guajaló y Carapungo) solo se permitirá el 50% del aforo.



Además, se desinfectará a los vehículos a la entrada y salida de los establecimientos. Se proporcionará gel o alcohol para la gente. Al momento de llegar con sus carros, los conductores no tienen que presentar el papel con el número de cita, sino la cédula de ciudadanía. Los comprobantes se entregarán de forma digital.

A los sitios de RTV se les solicitó la colocación de señalética. Al interior de los centros, los conductores tienen dos opciones para que sus vehículos sean inspeccionados. Una es entregar la llave a un técnico y que este se encargue de seguir los protocolos.



Otra es que el dueño del carro firme un descargo de responsabilidad para conducir su auto durante el proceso. “Si bien se lo puede hacer, no se recomienda este procedimiento. Hay algunos pasos técnicos, incluso circular por zanjas y probar frenómetros; la gente no tiene experticia para realizarlo”, manifestó Lasso.



Cada lugar atenderá entre 450 y 600 turnos por día, dependiendo de su tamaño y capacidad. Los horarios variaron para no alterar las disposiciones de movilidad adoptadas por el COE Metropolitano por la pandemia.

Las personas que pagaron cuando comenzó la emergencia sanitaria no cancelarán el valor de la RTV este 2021. Una vez que se sigan todos los trámites, el permiso de circulación será entregado en un período entre 48 y 72 horas.



Como parte de los preparativos que se realizaron la semana pasada, funcionarios de la AMT se reunieron con los directores de los sitios de revisión para afinar detalles.



Santiago Idrobo, supervisor de esa entidad, indicó que se revisaron las comunicaciones de los sistemas informáticos. “En términos generales, los aparatos se encuentran bien pese a la para que tuvimos por la pandemia”.

También se verificó el funcionamiento de los frenómetros, opacímetros, máquinas para medir la suspensión, alineación de los faros, etc. “El personal se ha capacitado desde la semana anterior”, dijo.



Personal de los centros de RTV podó el césped y limpió las instalaciones. La mañana del viernes, por ejemplo, un grupo de técnicos revisó los dispositivos en Guajaló, al sur.



En tanto, entre algunos usuarios hay expectativa por el inicio de las evaluaciones mecánicas de los automotores. Marcelo Álvarez estaba listo para la inspección de su camioneta Mazda. “Me gusta adelantar para no tener problemas. Siempre vengo al establecimiento de La Florida”.



Patricio Borja también preparó a su carro y buscará agendar una cita por Internet en esta semana. “Ya llevé a mi carro a la mecánica para dejarlo listo para los controles”.