Cuatro ambulancias afectadas y un voluntario de la Cruz Roja agredido durante de las manifestaciones en Quito

Cuatro ambulancias fueron afectadas y un voluntario fue agredido en las violentas manifestaciones de ayer 3 de octubre del 2019. Es el balance que realizaron autoridades de la Cruz Roja Ecuatoriana (CRE) la tarde de este viernes 4 de octubre del 2019.

La sede de la CRE, ubicada frente al Banco Central, en el barrio de San Blas, en el centro norte de Quito, tuvo que ser cerrada ya que "las manifestaciones estaban muy cerca. Se convirtió en una situación difícil", según expresó Juan Garland, secretario general de la CRE.



En este día de manifestaciones no han recibido agresiones por parte de los manifestantes. Sin embargo, debido a las protestas han tenido problemas para movilizarse en distintos lugares de Quito y prestar el servicio que es "únicamente humanitario".



Las labores de atención prehospitalaria siguen brindándose y hay mayor garantía de seguridad en los servicios que prestan a la ciudadanía, dijo el funcionario.



Lo que preocupa a Garland es que no han podido cumplir con normalidad el traslado de sangre hacia los hospitales. Los despachos se ha visto afectados y "en esta tarde ya no ha sido posible por los incidentes".



La CRE informó que la institución es neutral y su fin es únicamente realizar atenciones prehospitalarias a todas las personas sin ninguna distinción.