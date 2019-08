Alcalde y transportistas analizan pedido de aumento de pasajes

LEA TAMBIÉN

Los transportistas urbanos buscan que el Municipio concrete la revisión de la tarifa del servicio en Quito. Con esa consigna, ayer dirigentes y conductores de buses llegaron a las 09:00 hasta el Centro Deportivo Iñaquito, en la av. Atahualpa (norte).

En el sitio estaba convocada una reunión a puerta cerrada entre el gremio, el alcalde Jorge Yunda y otros funcionarios.



Patricio Armas, accionista de la operadora Catar, señaló que Quito es la única ciudad del país en la que no se ha dado paso al alza de las tarifas. “Son 16 años con el mismo valor, 25 centavos”. Dijo que aceptarían una tarifa de 35 centavos, mientras entra en funcionamiento el Metro. El 10 julio pasado, el Alcalde indicó que la Secretaría de Movilidad trabaja en la definición de una tarifa que permita mejorar el transporte público. Acotó que esperaba que en dos semanas o 21 días (contando desde dicha fecha) ya se pueda tratar en el Concejo Metropolitano el tema.



Sin embargo, ese debate todavía no se concreta.

A las 10:00, Danny Gaibor, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito salió de la cita para informar que sí se dará paso a la revisión de la tarifa y que hay el compromiso del Alcalde de llevar el tema al Concejo.



Guillermo Abad, secretario de Movilidad, señaló a este Diario que el miércoles el Alcalde y él entregaron a la Comisión de Movilidad del Concejo el proyecto de Ordenanza tarifaria. Adelantó que allí se contempla una tarifa de 35 centavos para los buses regulares. Dijo que la tarifa para buses eléctricos fluctuaría entre 35 y 40 centavos, según el tipo de vehículo.



Abad expresó que es necesario tomar este proyecto como un paso hacia la mejora del servicio puesto que el pasaje solamente se elevará si los transportistas están dispuestos a firmar un contrato en donde se comprometan a operar como empresas y no como propietarios de unidades.



Explicó que algunas operadoras ya han empezado a adquirir equipos que permitan tecnologizar el recaudo y conectarse con el Municipio que administrará los ingresos