Quito ocupa el primer lugar de alertas al ECU-911 por aglomeraciones 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Quito lidera el número de llamadas de alerta por aglomeraciones. Así lo informó el director del ECU-911, Juan Zapata, la tarde de hoy, viernes 5 de junio del 2020 mediante una cadena nacional.

Recordó que desde el miércoles 3 de junio, la capital está en semáforo amarillo, lo que permite menos restricciones para que la gente vaya a sus trabajos. La movilidad a través de 1 400 buses, dijo, generó tres millones de viajes y 1,5 millones de pasajeros. "Este control, liderado por Policía Nacional, Agentes Civiles de Tránsito, permitió que no haya aglomeraciones".



Pero Zapata señaló que el sistema ha recibido 32 412 llamadas por aglomeraciones. De ese total, 5 963 son provenientes de Quito. “Necesitamos que el comportamiento (de los ciudadanos) sea el mismo frente a las autoridades de control que cuando nos encontremos solos”, dijo el funcionario.



Cuando la ciudad se encontraba en luz roja, el ECU-911 recibía un promedio de 5 164 llamadas por alertas de emergencia. Ahora, con el semáforo en amarillo se registra un promedio de 5 418. Esto significa un incremento del 5%.

En lo que tiene que ver con emergencias atendidas, el promedio en rojo era de 1 417; mientras que en amarillo se han reportado 1 610. Es decir, hay un 11% de incremento.



En lo que respecta a la gestión sanitaria, en color rojo había 373 mientras que ahora se registran 365.



Desde el miércoles pasado, la capital se sumó a lo cantones que decidieron cambiar del color rojo a amarillo, dentro del sistema implementado por el Gobierno Nacional y en el marco de la denominada 'nueva normalidad'.



Zapata informó que esta semana se contabilizan ya un total de 99 cantones de 221, que pasaron a otro color de semáforo. Los cantones Daule y Aguarico son los únicos que actualmente están con semáforo en verde en todo el país.



Basados en esas cifras, según el ECU-911, cerca de 11, 5 millones de ecuatorianos están en cantones en los que ya se pasó de las más duras restricciones contempladas en la luz roja.

"Es fundamental la corresponsabilidad ciudadana en esta nueva trilogía de vida, distanciamiento social, mascarillas y lavado permanente de manos", dijo en la cadena nacional.



En intervención, Zapata también recordó que todavía no se autoriza el funcionamiento de gimnasios o cines. Sobre los gimnasios, Zapata mencionó que en el cambio de semaforización se mantienen suspendidas las actividades deportivas de todo tipo en espacios cerrados donde no se garantiza el distanciamiento social.



"Su apertura se considerará exclusivamente bajo la figura del plan piloto previamente aprobada por el GAD cantonal que haya cambiado su semaforización a color verde", agregó.



Sobre los cines, bares karaokes, discotecas, centros de diversión nocturna, centros de tolerancia, el funcionario dijo que no es pertinente su apertura por el momento. "Estamos en un proceso gradual en la etapa de distanciamiento".



Por lado, señaló, la Secretaría de Deportes tiene listos los protocolos de actividad física individual en espacios públicos para que se logre una transición con orden y seguridad aplicando medidas de bioseguridad.



Hasta este 5 de junio del 2020, Ecuador registra 41 575 pacientes positivos de la covid-19 y 5 890 fallecidos en el contexto de la pandemia: 3 534 fueron diagnosticados con la enfermedad y 2 356 son defunciones probables con coronavirus.