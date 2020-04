Alcalde Yunda pide al COE mantener cuarentena en Quito hasta el 31 de mayo; presenta cuatro razones

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, envió el pedido oficial para extender la cuarentena en la capital, a la secretaria del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, María Alexandra Ocles, este 26 de abril del 2020.

Entre las razones de Yunda para mantener la cuarentena en Quito indica, que "En el Distrito Metropolitano de Quito, la curva de contagios con la enfermedad covid-19 aún no se ha estabilizado. Revisados los datos publicados oficialmente por el COE Nacional se evidencia un acrecentamiento diario considerable de infecciones, llegando en los últimos días a sobrepasar las 1500

personas enfermas".



Además, el Alcalde dice que el "sistema de Salud que existe en la ciudad, a esta fecha, no tiene la suficiente capacidad para detectar, someter a pruebas y aislar cada caso de contacto con la enfermedad covid-19".



En el oficio Yunda dice que si amplia el plazo para la cuarentena en la Capital, "consideramos que se permitirá generar mayor conciencia del uso de mascarilla y el distanciamiento social".



El Alcalde de Quito reitera el pedido al COE nacional para que "el aislamiento social se mantenga en el Distrito Metropolitano de Quito hasta el 31 de mayo de 2020".



Este 25 de abril del 2020, Ocles, remitió un oficio al alcalde Jorge Yunda luego de que este le pidiera al organismo ampliar el tiempo de cuarentena en Quito.



"Con un cordial saludo estimado Alcalde, me permito informar que hemos tomado conocimiento de su mensaje", reza en el oficio número SNGRE-SNGRE-2020-0967-O, firmado por Ocles, como directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Gobierno de Ecuador, y fechado este sábado 25 de abril del 2020.





A continuación, la transcripción textual del documento enviado por el alcalde Yunda al COE Nacional:



“En relación con el Oficio Nro. SNGRE-2020-0967-O, de 25 de abril de 2020, por medio del cual solicitó que se indiquen las razones que fundamentan el requerimiento de postergar la decisión de culminar el confinamiento en la ciudad de Quito, dispuesto con motivo de la pandemia del COVID-19, indico lo siguiente:



1. La Corte Constitucional, en el Dictamen de Constitucionalidad del Decreto Ejecutivo Nro. 1017, de 16 de marzo de 2020, indicó en la letra j) del punto 1 de la parte resolutiva que, toda disposición emitida por los comités de operaciones de emergencia, incluido el nacional, será constitucional y necesaria si (énfasis añadido): (i) se emite en estricta coordinación con las autoridades correspondientes; (ii) cumple con los objetivos y fines del estado de excepción; (iii) se fundamenta en los requisitos de necesidad, idoneidad, y proporcionalidad; y, (iv) es previamente informada a la ciudadanía por todos los medios posibles, con el fin de brindar seguridad y certeza, así como proteger y respetar los derechos que no han sido suspendidos o limitados.



En efecto, la información relacionada con las razones que justificarían la culminación del período de aislamiento (clara, integral y motivada) debe provenir del Comité de Operaciones Nacional de Emergencia que es el órgano delegado por el señor Presidente de la República, que sistematiza la información de todo el país y ha emitido los boletines sobre la emergencia.



Procede, entonces, que tanto la ciudadanía como las autoridades de todos los niveles de gobierno seamos debida y completamente informados de los datos relevantes y detallados que permitan entender las razones de la decisión. Sin perjuicio de que esa información se haga pública, a continuación, le expongo los motivos que justifican el pedido de la Municipalidad, efectuado sobre la base del conocimiento que tenemos sobre las circunstancias actuales de la ciudad. El COE Metropolitano ha presentado al COE Nacional la explicación detallada expuesta por la Secretaría de Salud de la Alcaldía en relación con los asuntos mencionados en esta comunicación.



2. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que el levantamiento prematuro del confinamiento podría generar un rebrote de contagios con efectos mortales para la población. En ese sentido, la transición a efectuarse debería conllevar la adopción e implementación de medidas adecuadamente planificadas que incluyan planes de respuesta tanto para mitigar los riesgos actuales de la pandemia como para enfrentar un eventual rebrote. Es crucial que el sistema de salud cuente con sufiente capacidad instalada, recursos humanos, insumos y demás medios ante un eventual incremento de los contagios derivado del levantamiento del confinamiento. En efecto, medidas como las señaladas son esenciales para que se pueda producir el retorno paulatino, ordenado y seguro a las actividades, luego del período de aislamiento, en especial, para no poner en riesgo la salud y la vida de los ciudadanos.



En el Distrito Metropolitano de Quito, la curva de contagios con la enfermedad COVID-19 aún no se ha estabilizado. Revisados los datos publicados oficialmente por el COE Nacional se evidencia un acrecentamiento diario considerable de infecciones, llegando en los últimos días a sobrepasar las 1500 personas enfermas, lo que nos ubica en el tercer lugar de más altos contagios registrados en el país. En consecuencia, al ser la ciudad con más habitantes de la República y por ende con mayor riesgo de aumentar el número de contagiados, se deberían tomar todas las medidas que permitan mitigar la propagación del virus COVID-19.



El Sistema de Salud que existe en la ciudad, a esta fecha, no tiene la suficiente capacidad para detectar, someter a pruebas y aislar cada caso de contacto con la enfermedad COVID-19, pese a las medidas adoptadas por la Alcaldía. Adicionalmente, las medidas preventivas en lugares de trabajo y otros lugares en los que existiría aglomeraciones de personas aún no han desarrollado mecanismos que permitan evitar contagios. Así, parece razonable que se otorgue un período de tiempo adicional en que las empresas y el sector productivo adopten las medidas oportunas que se requieren para proteger la salud de las personas, considerando que, de las decisiones y actuación de todas las autoridades públicas, depende y dependerá la garantía de los derechos a la salud pública y a la vida de los ciudadanos.



3. Si se autoriza el período de aislamiento social obligatorio adicional que la Alcaldía de la Municipalidad solicitó, podremos contar con un mayor número de equipos de proyección operativos en los Centros de Alojamiento Temporal que estamos adecuando. En especial, concedida la prórroga de aislamiento, consideramos que se permitirá generar mayor conciencia del uso de mascarilla y el distanciamiento social. Seguiremos trabajando, en coordinación con la autoridad nacional, para perfeccionar el monitoreo y atención de un cerco epidemiológico óptimo a fin de mantener debidamente vigiladas y atendidas a las personas contagiadas.



Un cerco epidemiológico bien estructurado e implementado es un instrumento esencial para coadyuvar a prevenir la propagación de contagios y, en esta medida, para su contención. Consideramos que su implementación completa exige un tiempo adicional al 4 de mayo de 2020.



Como es de su conocimiento, es necesario planificar y determinar un plan de apoyo económico posterior a la crisis sanitaria que ayude a los distintos actores de la economía a su recuperación. Además, este plan es necesario para que la ciudadanía mantenga la calma y confíe en que las autoridades están desarrollando medidas y acciones que están enfocadas en generar la estabilidad de negocios y empresas; incluso, por medio de la gestión de créditos de organismos multilaterales que permitan inyectar dinero a la economía de la ciudad durante y después de la cuarentena.



El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en ejercicio de sus competencias, trabajará responsablemente para mantener el control en el uso del espacio público, así como las licencias y permisos de actividad comercial en la ciudad. Adicionalmente, adquiriremos varios miles de kits alimenticios para ayudar a las familias vulnerables y mitigar el impacto de la falta de actividades laborales y de comercio.



4. Sobre la base de lo indicado, muy comedidamente, por su intermedio, reitero mi pedido al Comité de Operaciones Nacional para que, en consideración a las razones expuestas, el aislamiento social se mantenga en el Distrito Metropolitano de Quito hasta el 31 de mayo de 2020. Recalcamos que este período es vital para que se presenten las condiciones de salud pública necesarias para evitar que la pandemia genere daños incontrolables. En particular, este lapso permitirá la llegada de las pruebas de COVID 19 que hemos adquirido desde el Municipio; con ello, se prevé la descongestión del sistema de salud en la ciudad y, por ende, se atiende a la disponibilidad real de camas, médicos e insumos que se requieren para atender un contagio masivo.



Cabe manifestar que las consideraciones vertidas en relación con la extensión del periodo del confinamiento en el Distrito, en último sentido, pretenden responder al principio constitucional de que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución; en este caso, la observancia y garantía de los derechos a la salud y a la vida de los ciudadanos de Quito. En este sentido, sin perjuicio de este pedido, la Alcaldía ha dispuesto medidas provisionales, urgentes y complementarias a aquellas dispuestas por la Administración Pública Central y continuará evaluando otras, en el marco de sus competencias constitucionales y legales”.