Alcalde Jorge Yunda declara en emergencia sanitaria al DMQ por el covid-19; suspendidas las clases 

El alcalde Jorge Yunda declaró en emergencia sanitaria al Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) por el brote del covid-19, la nueva cepa de coronavirus, lo hizo en una rueda de prensa la mañana de este jueves 12 de marzo del 2020.

Entre otras medias, Yunda suspendió las clases en todos todos los establecimientos educativos de Quito desde la tarde de este jueves. "He dispuesto la suspensión de todas las actividades académicas en el Distrito Metropolitano hasta segunda orden. No habrá clases en escuelas, colegios y universidades desde esta tarde", dijo.

Dentro de las medidas adoptadas por el Municipio de Quito están:



- Sumarse a la declaratoria de emergencia del país y declarar en emergencia sanitaria al municipio de Quito



- El COE Metropolitano se declara en sesión permanente.



- Pidió lavarse las manos cada tres horas con agua y jabón. Esta es la medida más importante, dijo. Además pidió a los ciudadanos que se hidraten cada tres horas, pueden utilizar el agua potable de Quito que es segura, señaló.



- Queda suspendido todo tipo de evento y toda reunión publica y privada de 1 000 personas en adelante, exhortamos no reunirse, "no necesitamos ir a la iglesia", evitar ir hacia estos lugares, reiteró.



- Queda suspendido el programa 60 y piquito, los mayores que se queden en casa. Quedan suspendidas las reuniones de adultos mayores.



- Si presenta síntomas, llamar al 171, no acudir a los hospitales, ya que son un foco de infección.



- Las actividades en las dependencias municipales se distribuirán en tres horarios, para evitar aglomeraciones de personas en el transporte público. Los horarios de entrada de los trabajadores municipales serán a las 8:00, 10:00 y en la tarde. "Ya no vamos a entrar todos a la misma hora".



- El Municipio de Quito ha dispuesto el Teletrabajo para que un grupo de personas labore desde su hogar. 2000 funcionarios del Municipio de Quito no debe ir a las oficinas.



Además, dispuso la suspensión de clases de colégios, escuelas, universidades e institutos en el Distrito Metropolitano de Quito, desde la tarde de este 12 de marzo del 2020.