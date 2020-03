Agentes agredidos durante operativo de prevención del covid-19 en el Mercado Mayorista

LEA TAMBIÉN

Un operativo de control y prevención se realizó en el Mercado Mayorista, ubicado en el sur de Quito, durante la mañana de este jueves 19 de marzo del 2020. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad del Municipio verificaron que los clientes y comerciantes ingresen con mascarillas y utilicen gel o alcohol antiséptico para evitar la propagación del covid-19.

Los agentes civiles llegaron desde las 05:00. Juan Pablo Burbano, secretario de Seguridad del Municipio, indicó que en el operativo participaron cerca de 300 funcionarios, quienes llegaron al centro de abastos y fueron agredidos por personas que no quisieron acatar las medidas dispuestas y el uso de mascarillas.



Al emitir estas recomendaciones, el personal fue atacado con palos. Producto de la gresca, el coronel Gerardo Zapata, director del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, resultó herido en su ojo derecho, con una abertura de 8 puntos. Personeros de la salud lo atendieron. Molesto, Burbano lamentó que nadie fue apresado tras ese incidente.



A través de la Agencia Metropolitana de Control se entregaron exhortos a quienes no tienen permisos de la Empresa Pública del Mercado Mayorista para que desocupen el mercado en un lapso de 15 días. “Buscamos el ordenamiento de la ciudad, no solo por la emergencia sanitaria, sino para que a largo plazo la ciudad se mantenga ordenada”, dijo Burbano.



Según el Municipio, el 90% de las principales calles y avenidas se encontraban libres esta mañana.



El viernes se intervendrá en la feria libre de San Roque ubicada en las calles Cumandá y Loja en donde laboran más de 100 comerciantes autónomos no regularizados al aire libre. Luego se prevé avanzar a otros puntos de la urbe como La Ofelia.



Burbano señalo que visitaron también Las Cuadras y Santa Clara. Un total de 54 operativos se han ejecutado en el espacio público del Distrito Metropolitano de Quito.