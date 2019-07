En Quito, 12 agentes civiles mujeres han sufrido agresiones en 18 meses

LEA TAMBIÉN

La agente metropolitana de control agredida hace cinco días por dos comerciantes autónomas no regularizadas se recupera en su vivienda. Tiene lesiones en el rostro y los médicos le recomendaron no exponerse al sol hasta recuperarse completamente.

También recibe asistencia psicológica, según informó el Municipio de Quito. La tarde del 27 de junio del 2019, la funcionaria fue víctima de agresiones físicas y verbales en las calles García Moreno y Sucre, mientras cumplía su trabajo en el Centro Histórico de Quito.



La Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad señaló que la uniformada fue atacada violentamente en el rostro y el cuello al momento que socializaba con las comerciantes informales sobre el Código Municipal, el cual prohíbe las ventas en el espacio público sin las respectivas autorizaciones.



Este no es el único hecho de ese tipo que se ha registrado en la capital. Datos de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad refieren que desde enero del 2018 hasta el 10 de junio del 2019 se han reportado 77 agresiones contra agentes metropolitanos en Quito.



De esa cantidad, 61 ocurrieron el año pasado y 15 durante el 2019. De los 77 casos reportados en un año y medio, 12 agentes civiles mujeres fueron víctimas de agresiones, incluyendo el caso del pasado 27 de junio.



Uno de los hechos más graves ocurrió a mediados de marzo del 2018. En ese mes se produjo una pelea en la avenida Pichincha, sector de La Marín; el hecho se registró en un video difundido en redes sociales.

Manifestamos nuestro rechazo a la violencia. Hemos iniciado el procedimiento legal para que los agresores respondan ante la ley. No permitiremos que estos actos se repitan, los agentes metropolitanos tienen nuestro apoyo para hacer cumplir las normas. #QuitoSeguroOtraVez pic.twitter.com/sl7x7OHmbe — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) 28 de junio de 2019

En las imágenes aparecen decenas de comerciantes informales gritando y arrojando objetos contra un grupo de uniformados. Los insultaban y se quejaban de que no les dejan trabajar en la calle. En el video se observa que otros arengan a sus compañeros para enfrentarse a los agentes de control. Ocurrió durante un operativo de rutina para controlar las ventas ambulantes en el Centro Histórico.



De igual manera, la noche del 15 de diciembre del 2018, una cuadra más abajo de la estación Marín-Central, hubo otro enfrentamiento. Cuatro agentes fueron agredidos por 10 informales en la avenida Pichincha y calle Inclana. Uno de los agredidos sufrió una fractura en el pómulo derecho. Los demás tenían cortes en el rostro y hematomas.



Tras el último incidente reportado el 27 de junio, el Municipio de Quito rechazó las acciones violentas en contra de la integridad física y psicológica de los efectivos. “Esta administración no permitirá ninguna forma de violencia. Este tipo de agresiones no se mantendrán en la impunidad”, advirtió el Cabildo.



El Municipio recordó a la ciudadanía que el Código Orgánico de las entidades de Seguridad, Control y Orden Público (Coescop), que rige al Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito, establece en el artículo 29 como parte de sus funciones: ejecutar las órdenes de la autoridad competente para controlar el uso del espacio público.