Funcionarios municipales verificaron el cumplimiento de aforos en centros comerciales del norte de Quito

Personal de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) inspeccionó los centros comerciales del norte de la capital la mañana de hoy, viernes 23 de abril del 2021, para verificar que se cumplan los aforos permitidos en medio de la emergencia sanitaria del covid-19.

Según las disposiciones municipales, los centros comerciales deben funcionar con el 30% de su capacidad. Desde las 09:00, los inspectores recorrían los locales y supermercados para verificar el cumplimiento de esa disposición. Cientos de personas acudieron a estos establecimientos para abastecerse de alimentos, tomando en cuenta que el próximo fin de semana los locales permanecerán cerrados por el toque de queda.



Los agentes tomaban fotos y dialogaban con los administradores de los establecimientos. Mañana sábado, no habrá atención en el Mall El Jardín, ubicado en las avenidas Amazonas y República, norte de la capital. Únicamente funcionarán las plataformas de servicio a domicilio para los locales de comidas y supermercados. “Como local no atenderemos al público”, manifestó Santiago Arcos, administrador del Supermaxi del Mall El Jardín.



Lo mismo sucederá en el Centro Comercial Iñaquito (CCI). Santiago Jácome, jefe de Mercadeo de ese establecimiento, indicó que este fin de semana no se atenderá al público. Solamente se comercializarán alimentos con servicio a domicilio.



Las autoridades también inspeccionaron el supermercado del Quicentro Shopping. Allí informaron a la gente sobre las medidas de bioseguridad.