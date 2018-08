Alta afluencia de usuarios en la ANT para realizar trámites

LEA TAMBIÉN

La atención se reanudó la mañana de este lunes 6 de agosto del 2018, en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), ubicada en el sector de San Carlos, en el norte de Quito, para la entrega de certificados en línea y turnos de las licencias de conducción.

Esto luego de que, desde el martes de la semana pasada, se registraron inconvenientes en el sistema informático y que maneja esos servicios, así como en la matriculación vehicular.



Después de aquello, la Agencia difundió vía Twitter un comunicado en el que pedía disculpas a la ciudadanía por la intermitencia en la atención.



El director de Pichincha de la ANT, Juan Pazos, manifestó este lunes que el sistema y el servicio se reanudaron y operan con normalidad en las seis agencias de la provincia. "Ya tenemos activado el sistema en las agencias (...) pedimos a la gente que ingrese al portal de la ANT para que tramite sus certificados en línea".



Argumentó que la semana pasada hubo problemas de conectividad, pero los técnicos de la ANT ya lo solucionaron en dos días. Pazos indicó que se implementaron horarios extendidos para servir al público.



"Hasta el mediodía (de hoy lunes) vamos a estar completamente al día y no tendremos rezagados", manifestó el funcionario.



En el transcurso de esta mañana, hubo opiniones divididas sobre el servicio de la ANT. Unos usuarios se quejaron de que estaba lento, otros dijeron que fue rápido.



"Está terrible. Vine el lunes 30 y recién hoy me atienden. Me dan el turno 234, es un desastre para renovar la licencia", indicó el usuario Luis Noboa.



A su juicio, no es justo que le den el turno la semana pasada y hoy le otorguen el puesto 234. "Se pierde casi todo el día".



Manuel Córdova acudió a la AMT para bloquear una matrícula. "Estoy esperando, pero aquí se retrasa bastante".



Orlando Flores estaba renovando su credencial de manejo hoy. "Empezamos a las 08:30. Llegamos a las 10:40 y todavía no avanzo". "Por favor, deben mejorar el servicio porque siempre se cae el Internet. No es posible que nos tengan haciendo fila", añadió.



Ante las quejas, Pazos manifestó que cuando se produjo la falla de la conectividad, hubo muchos trámites que se quedaron a medias. Luego, cuando se recuperó el sistema, se trabajó de forma interna con los técnicos informáticos y muchos de esos procesos inconclusos fueron terminados. "Ahora, mucha gente solo vino a retirar su documento".



También hubo personas que esperaron hasta el último momento para realizar sus trámites -argumentó- lo cual causó dificultades.



Otra gente que acudió a la AMT manifestó que no hubo demoras.



Gabriel Garcés renovó su licencia. "Estoy desde la semana pasada porque no había sistema. Hoy estuvo un poco ágil. En la entrega del documento me demoré 20 minutos".



Lo mismo opinó Marco Vera. Menos de 20 minutos se tardó la entrega de su documento de conducción.