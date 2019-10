35 vuelos suspendidos entre en 3 y 4 de octubre del 2019 en el Aeropuerto de Quito por bloqueos de vías

LEA TAMBIÉN

Los cierres de vías en varias provincias del país han afectado también a los aeropuertos de Quito y de Guayaquil y a las aerolíneas que ahí operan.

Karen Vizhñay, por ejemplo, tenía que tomar un vuelo en Panamá para viajar a Quito, a las 18:00 del jueves 3 de octubre del 2019, pero no pudo hacerlo. La usuaria cuenta que en Panamá le notificaron que no podría arribar a la terminal aérea por la suspensión en los vuelos hacia la capital. "En ese momento compré un pasaje hacia Guayaquil que me costó el doble", señaló.



Otro caso es el de Tania Mendieta, quien viajó desde Cuenca a Guayaquil vía terrestre, tenía previsto salir a Quito a las 16:00. "No pude viajar y me tocó alquilar una habitación de hotel para salir hoy en el primer vuelo", afirmó.



A través de un informe, la Corporación Quiport que opera el Aeropuerto Internacional de Quito indicó, hoy 4 de octubre del 2019, que un total de 32 vuelos se vieron afectados por el paro de transportistas. De esta cifra, la afectación fue en 11 llegadas y 10 salidas internacionales y en 6 llegadas y 5 salidas domésticas.

El Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil no registró mayor variación en sus actividades este 4 de octubre del 2019. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO



También se aclaró que las operaciones dentro de la terminal se han mantenido abiertas y las cancelaciones son decisión de cada aerolínea.

La Corporación entregó 13 000 bebidas y snacks a los pasajeros del aeropuerto para facilitar la espera, mientras se gestionaba el servicio de traslado a la ciudad.



En tanto, el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil no registró mayor variación en sus actividades. A las 11:00 de hoy la zona de embarques nacionales estaba completamente llena.

Kevin Medina arribó a las 11:10 para tomar el vuelo de Tame hacia la capital. "Ayer tenía previsto regresar pero la situación en Quito era alarmante y preferí aplazar el vuelo hasta hoy", afirmó.



Nicolas Romero, gerente de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (APG), dijo que la terminal operó regularmente sin interrupciones. Sin embargo, señaló que al menos cuatro vuelos fueron afectados por la limitación de acceso por vías cerradas o cancelación de vuelos desde Quito en el primer día de manifestaciones.



El movimiento dentro de la Terminal de Cargas Ecuador (TCE) también registró una disminución del 50%. Jorge Rosillo, gerente del TCE, señaló, que aparte de las movilizaciones, las actividades en la institución concluyeron a las 15:00.