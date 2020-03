Quiport: los ciudadanos deben contactarse con las aerolíneas para averiguar sobre la prohibición de sus vuelos a Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tras revisar los detalles de la prohibición del ingreso de pasajeros al país, Corporación Quiport emitió un comunicado. Allí se explica la organización dentro del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, frente a la orden gubernamental que estará vigente por 21 días, para frenar los contagios de la enfermedad covid-19 en el Ecuador.

La decisión estatal establece que las personas que viajen al país con pasaporte extranjero no residentes en Ecuador después de este domingo 15 de marzo del 2020, a las 23:59, y los ciudadanos ecuatorianos o extranjeros residentes en Ecuador desde la misma hora del lunes 16 de marzo, no podrán ingresar al Ecuador.



Según Quiport, "no existe restricción de ninguna naturaleza para salir del Ecuador", por lo que hasta las 19: 45 de este sábado 14 de marzo del 2020 las operaciones aeroportuarias se desarrollan con normalidad. Además, la empresa recalcó que esta medida no incluye restricciones a los vuelos internos ni a los vuelos de carga y tampoco impide que la gente pueda salir del país.

5. Corporación @Quiport recomienda a todos los pasajeros que se contacten con su aerolínea para conocer más detalles sobre las opciones de vuelos que ofrecen. — Aeropuerto de Quito (@AeropuertoUIO) March 15, 2020

Frente a la decisión del Gobierno Nacional de esta suspensión temporal del ingreso de pasajeros al país, Quiport recomendó que cada pasajero que tenga Ecuador como destino en las próximas tres semanas se contacte con la aerolínea emisora de sus pasajes, con el fin de enterarse de las opciones de vuelo que tienen. Quiport también solicita a la ciudadanía no acudir al Aeropuerto ubicado en Tababela, pues allí no se venden pasajes para vuelos internacionales y solo es necesario que vayan quienes tengan vuelos confirmados.



Además, el comunicado informa que se continuará con el proceso de desinfección con un virucida de alto espectro y de acción inmediata en toda el área de arribos internacionales, como se ha hecho desde el 29 de enero pasado y estas tareas se extenderán en toda la terminal de pasajeros: arribos y salidas nacionales e internacionales y salas públicas.



La terminal aérea pondrá a disposición de sus usuarios más de 200 dispensadores de gel desinfectante, como parte de las tareas coordinadas con el Gobierno Nacional y el Municipio de Quito para cuidar de los pasajeros y del personal que trabaja en el Aeropuerto de Tababela.