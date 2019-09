Quilanga, en emergencia por incendio

LEA TAMBIÉN

Las corrientes de viento avivan el fuego. Hasta ayer 9 de septiembre del 2019, cerca de 1 000 hectáreas de bosques, pastizales y fincas productivas fueron quemadas por un incendio forestal en el cantón lojano de Quilanga.

Loja es la provincia más afectada por las quemas forestales, de acuerdo con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Desde julio se han destruido 1 600 hectáreas.



En esta cifra no se incluye la actual afectación que se presenta en Quilanga. Pichincha, Imbabura, Carchi y Guayas siguen a Loja en pérdidas de vegetación por incendios.



Quilanga está ubicado en el sur de Loja y tiene una población de 5 000 habitantes. El incendio lleva más de una semana y afecta a una parte de la cabecera cantonal y a las parroquias rurales de San Antonio de las Aradas y Fundochamba.



La tarde del domingo se reunió el COE cantonal y decretó la emergencia, exclusivamente para apagar el fuego.



De acuerdo con análisis técnicos, el fuego empezó en la parte alta, que colinda con las parroquias lojanas de Vilcabamba, Malacatos y Yangana. El jueves pasado, la Central de ECU-911 de Loja recibió una llamada de emergencia y desde entonces interviene el Cuerpo de Bomberos local.



Pero debido a sus precarios equipos, al escaso personal y a la dimensión del incendio -que se extiende a lo largo de unos 40 km en línea recta- pidieron apoyo a los bomberos de los cantones Loja, Saraguro, Calvas, Catamayo, Espíndola y a las Fuerzas Armadas.



Ellos intervienen con personal, tanqueros y motobombas en ciertos lugares, porque la parte alta -donde se concentran las llamas- es de difícil acceso y hay corrientes fuertes de viento. En estos días no ha llovido nada, pese a que es una zona húmeda y de lloviznas.

Ayer 9 de septiembre del 2019 se involucraron los bomberos de Cuenca y la Policía, que llevó un helicóptero. Además, se usa un equipo de ‘bambi bucket’, para focalizar las descargas de agua.



Los representantes de la Zonal 7 del Servicio de Gestión de Riesgos coordinan las acciones de emergencia con el alcalde Freddy Cueva y la gobernadora de Loja, Lorena Acosta. Ellos dispusieron la intervención inmediata de otros cantones de Loja y Zamora Chinchipe, y entidades.



La situación es de angustia y desesperación entre los habitantes, quienes se unieron en mingas para apagar las llamas y evitar que lleguen a sus propiedades. Eso le preocupa al alcalde Cueva, porque teme que ocurran emergencias mayores. “La gente no está preparada para enfrentar columnas de fuego de 5 metros de altura. El humo se esparce por el ambiente y eso podría ocasionar casos de personas asfixiadas”.



La zonal 7 del Ministerio de Educación dispuso la suspensión de clases en todo el cantón. Se evacuaron por seguridad a 40 personas, de nueve familias de las comunidades de Limón Alto y Limón Bajo. Ellas están más próximas a la zona del incendio. Desde el sábado pernoctan en las casas de familiares, porque aún no se han abierto albergues.



Miguel Jiménez, del barrio El Limón, de la parroquia San Pedro de Las Aradas, lloraba relatando que el fuego acabó con las 30 000 plantas de café, 40 gallinas y otros animales. “Quedé en la calle”.



Por la emergencia no hay agua potable en los sectores de Plaza del Inca, Quirusco y Naranjito, porque las fuentes de captación también están afectadas. Los bomberos llegaron ayer con agua en tanqueros.



Los funcionarios de los ministerios de Salud y de Inclusión Económica y Social tenían previsto ingresar ayer con atención médica y raciones alimenticias a las comunidades más afectadas. En la tarde se abrió un centro de apoyo en el coliseo de Quilanga, para recibir las ayudas alimenticias y vituallas para los afectados.

Por prevención, la Empresa Eléctrica Regional Sur cortó el suministro de energía en el sector de Limón Alto. “Vivimos en incertidumbre, sin servicios básicos, con la pérdida de los cultivos que son nuestra fuente de ingresos”, se lamentó Rosa Cajamarca, habitante de Limón Alto.



Los incendios en Quito

Este fin de semana el Cuerpo de Bomberos de Quito sofocó incendios forestales en Puembo, Guangopolo, El Quinche, El Panecillo y otros sectores del Distrito Metropolitano.



En esta época seca, desde el 26 de junio hasta ayer se han quemado 393,79 hectáreas.



El comandante del Cuerpo de Bomberos, Esteban Cárdenas, señala que de todos estos incendios “el 100%” es por las quemas agrícolas.