Desde este martes 25 de junio del 2019, aspirantes pueden inscribirse en el concurso para ingresar al magisterio

Un total de 34 386 aspirantes obtuvieron la condición de elegibles y participarán por 15 719 vacantes disponibles en el magisterio fiscal. Lo informó este lunes 24 de junio del 2019 el Ministerio de Educación.

El concurso Quiero Ser Maestro 6 está en su etapa de oposición y méritos. En este proceso hubo algunos cambios. Se implementó un aplicativo que calificará de forma automatizada la clase demostrativa de los aspirantes a docentes. Ellos recibirán la nota obtenida al correo electrónico, que hayan registrado.



El concurso tiene dos fases. La primera es la elegibilidad y se dio entre el 2017 y el 2018. En esa etapa, los aspirantes rindieron pruebas de razonamiento, conocimientos y psicológicas. La segunda fase, la actual, es la de méritos y oposición, por lo que los docentes deben tomar en cuenta el cronograma dispuesto por la Cartera de Educación.



Desde este martes 25 de junio al 4 de julio del 2019 se llevará a cabo el registro, la validación de méritos y la inscripción del aspirante. A ella accederán quienes hayan obtenido la elegibilidad en la primera etapa.



La última semana de julio se dará la evaluación práctica. Solo quienes hayan cumplido con el proceso anterior podrán asistir y rendir esta prueba.



A mediados de agosto, los aspirantes que aprueben el 70% del puntaje requerido, es decir, 25 puntos pueden seleccionar entre una y cinco vacantes en instituciones educativas.



A finales de agosto se publicarán los resultados con los nombres de los ganadores. Mientras que a inicios de septiembre se espera que se den las apelaciones, es decir, las persona que no estén de acuerdo con sus calificaciones podrán solicitar una revisión.

Finalmente, en septiembre, la Junta de resolución de conflictos de cada Distrito Educativo (Director Distrital, Asesoría Jurídica y Talento Humano) resolverá la apelación. Y posteriormente se publicará el resultado a través del sistema.



El Ministerio ha ejecutado cinco concursos de méritos y oposición. El tiempo de vigencia de elegibilidad de estos procesos está prescrito. Por ejemplo, la elegibilidad del Quiero Ser Maestro 5 se obtuvo en agosto del 2016, por lo que han transcurrido ya dos años y 10 meses, por lo que ya no se tomará en cuenta para este concurso.



Ante ello, Educación está realizando las consultas necesarias, con el objetivo de establecer mecanismos y normativas que posibiliten receptar otras pruebas para actualizar la elegibilidad de aquellos docentes que están en esta situación.



Hasta que eso ocurra, ellos podrán acceder a contratos ocasionales, nombramientos provisionales y participar en nuevas convocatorias de concursos de méritos y oposición.



En redes sociales se registra malestar de algunos docentes y dudas sobre la participación en el actual concurso.



Silvia, por ejemplo, dice: "Aquellos maestros que tenemos años esperando para ser ganadores y ya dimos la clase demostrativa ¿qué pasará con ellos?".



Mientras que Víctor consulta: "Qué sucede con los del proceso QSM5 (Quiero Ser Maestro 5) a quienes el sistema no permitió inscribirse a la primera fase, por mantener elegibilidad, pues decía el mensaje que no sera necesario y que nos podríamos inscribir a la fase de Méritos y Oposición de este concurso QSM6...? será así?".