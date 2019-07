Tras ataque de sicarios a un niño, Quevedo aprueba ordenanza que impide la circulación de dos hombres en moto

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El alcalde John Salcedo aseguró que la ordenanza es una forma de honrar la memoria de las últimas víctimas mortales que deja la violencia en Quevedo, en el norte de la provincia de Los Ríos. Desde el sábado 27 de julio de 2019 se prohibirá la circulación de dos hombres en una motocicleta, como una medida para reducir los hechos delictivos en el cantón.

La ordenanza fue aprobada con 11 votos la noche de ayer 23 de julio, durante una sesión extraordinaria convocada por el Concejo Cantonal para abordar el tema de la seguridad ciudadana.



En la reunión hubo un minuto de silencio por la muerte del niño Ángel Ariel, de 8 años, quien el lunes fue víctima de un atentado contra un hombre que lo llevaba a la escuela. Sus atacantes se trasladaban en una moto.



El pequeño será sepultado la tarde de este miércoles 24 de julio de 2019, luego de una misa en la iglesia Santa Ana. El crimen ocurrió al mediodía en la transitada avenida Jaime Roldós, donde los vecinos del sector habían colocado velas alrededor de las manchas de sangre que tiñeron la vereda.



El lunes también fue asesinado un taxista en este cantón. Recibió cinco disparos de dos hombres que se movilizaban en motocicleta. El cuerpo fue hallado con sus pertenencias, por lo que la Policía descartó el robo.

El Cabildo convocó para este viernes 26 de julio de 2019 a un Consejo de Seguridad Ciudadana. En la reunión se entregará la ordenanza a las autoridades de la Policía Nacional. Foto: Tomada de la cuenta Twitter Municipio de Quevedo



“Este será un aporte fundamental en beneficio de la seguridad ciudadana y una herramienta para que la Policía Nacional pueda mejorar mecanismos de control delincuencial”, dijo el alcalde Salcedo.



La regulación impide la circulación de dos hombres en una motocicleta, durante las 24 horas del día. El incumplimiento de la normativa se sancionará con la retención del vehículo.



La medida no se aplicará para la movilización de un hombre y una mujer. Tampoco si un adulto circula con un niño, de hasta 12 años de edad; ni para los agentes de la Policía Nacional.



La disposición no es nueva. En 2015 fue aprobada por primera vez, pero la concejal Kerly García aseguró que su aplicación no se mantuvo. “Ahora hemos realizado ciertas reformas para su aprobación”, explicó.



Quevedo registró 13 homicidios intencionales entre enero y junio de este año, siete más que en el mismo periodo de 2018. Mientras que de enero a mayo hubo 442 robos a personas, un 28% de incremento en relación al año anterior. Esto según cifras del Ministerio del Interior.



El alcalde Salcedo convocó a una sesión del Consejo de Seguridad Ciudadana para el viernes. En esa reunión los concejales entregarán la ordenanza a la Policía Nacional para su aplicación desde el sábado.