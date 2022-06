Manifestantes incendiaron patrullero en Quito; hay al menos 11 detenidos

Un grupo de manifestantes que marchaba por la avenida Patria, centro-norte de Quito, destruyó e incendió un patrullero policial la noche de este martes 14 de junio del 2022.

Momentos antes del incidente, los manifestantes incendiaron llantas en medio de la avenida 6 de Diciembre y Patria.

