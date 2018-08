Quemados los cuadernos sobre presuntos sobornos en Argentina

LEA TAMBIÉN

El chofer de un ex funcionario argentino admitió haber quemado los cuadernos en los que durante 10 años habría registrado los presuntos pagos de sobornos de empresarios a los gobiernos de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, informó hoy (4 de agosto del 2018) la prensa.

"Los quemó. Oscar Centeno declaró anoche, en el juzgado de Claudio Bonadio, lo que jura que es su última versión sobre el destino de los ocho cuadernos en los que detalló rutas, pagadores y destinatarios de coimas (sobornos)", publicó este sábado el diario La Nación, que este miércoles reveló la supuesta trama de corrupción entre 2005 y 2015.



Según Centeno, que fue chofer del ex "número dos" del Ministerio de Planificación Federal kirchnerista Roberto Baratta, los cuadernos fueron quemados "cerca de mayo de este año" porque "le estaban trayendo muchos problemas".



El hombre declaró bajo la figura legal de testigo protegido,un beneficio que le otorgó el juez Bonadio después de escuchar su última declaración en los tribunales de Buenos Aires. Tras dar su testimonio, Centeno fue excarcelado.



La Justicia investiga si los ex presidentes Néstor Kirchner (2003-2015)y Cristina Fernández (2007-2015) lideraron una asociación ilícita que cobraba sobornos para la concesión de contratos de obra pública, informó este viernes el fiscal a cargo del caso, Carlos Stornelli.



Fernández de Kirchner, de 65 años, fue citada a declarar el 13 de agosto en el marco de esta causa, al tiempo que el magistrado solicitó al Congreso que permita registrar sus tres domicilios en Buenos Aires, El Calafate y Río Gallegos, estos últimos dos en la austral provincia de Santa Cruz.



La causa judicial surgió de una investigación periodística que tuvo acceso a ocho cuadernos escritos por Centeno en los que habría anotado fechas, nombres, direcciones y cantidades de dinero relativas a viajes realizados entre 2005 y 2015.



El objetivo de esos viajes era buscar bolsos con dinero de supuestos sobornos de empresarios y entregarlos en la residencia presidencial, la vivienda privada de la familia Kirchner o en despachos oficiales, según informó el diario La Nación.



Los cuadernos fueron fotocopiados por periodistas de La Nación, quienes hicieron además una copia en alta definición. Luego, el periódico entregó una copia del material a la Justicia.



Este viernes el ex policía y ex chofer Jorge Bacigalupo confesó al canal La Nación + que Centeno le dio hace un tiempo los cuadernos para que los cuidara y que decidió entregarlos al diario argentino para que se conociera la presunta trama de sobornos.