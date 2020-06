Quejas por el incremento en las tarifas de agua y electricidad se registraron este lunes 22 de junio en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los reclamos fueron masivos en las afueras de los edificios de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) y la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps). Decenas de usuarios protestaron la mañana de hoy, lunes 22 de junio del 2020, por el incremento y la acumulación en el cobro de las tarifas de esos servicios básicos.

En la intersección de las avenidas 10 de Agosto y Mariana de Jesús (norte) funciona la EEQ. Un grupo de 50 personas se concentró allí para reclamar. “Los locales que alquilo estuvieron cerrados. Antes pagaban en promedio USD 8 mensuales cada uno, pero ahora son facturas de casi 60”, dijo José Quiroga, habitante de la parroquia de Calderón.



Edison Cabrera es un técnico hidráulico que vive en Atucucho con su familia. “Ya pagamos las deudas de tres meses, pero no nos han descontado y me toca cancelar USD 112. Presento mi reclamo y me dicen que la plata se perdió y que vuelva a pagar, no nos solucionan”.



Él y su esposa no tienen empleo. “No hay comida. No han ido a dejar esos víveres que entrega el Gobierno. Si no nos atienden el pueblo se va a levantar”, señaló Cabrera.



Aidé Cruzate labora como estilista en un salón de belleza. Cuenta que la clientela ha bajado y no tiene para los servicios básicos. Anteriormente, las tarifas de electricidad le salían en USD 15 mensuales. Ahora paga 80.



En las afueras del edificio de Epmaps, en la Mariana de Jesús e Italia, también hubo malestar. Cerca de 150 personas hacían fila para acudir a los servicios de atención presencial que se reanudaron hoy.

John Jairo Muñoz esperó más de una hora en la fila. Se quejó de que antes pagaba en promedio 6 u 8 dólares al mes. Ahora le toca cancelar USD 23,11. Por eso quería presentar una queja y pedir una explicación por el incremento.



Gladys Cárdenas indicó que ha pagado por Internet en los últimos meses. Sin embargo, luego le notificaron un pago de USD 250. Molesta, ella guarda en un bolso las facturas de los últimos meses. “Nadie me da soluciones (...) compartimos el servicio con mis cuñados, pero no es para tanto”.

Para Rosa Tipán, el servicio que presta la empresa de agua potable de Quito es pésimo. Asegura que se han triplicado los montos. “Me salió USD 115 de los últimos dos meses, todo el mundo reclama por lo mismo”.



Con relación al malestar por el incremento de la electricidad, en la EEQ se indicó que esa es competencia de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel). El director de esa dependencia, Bolívar Lucio, indicó en una entrevista en un canal de televisión “que no se ha dado alza ni incremento de tarifas”.



Además, las “empresas eléctricas están llamadas a atender el reclamo de usuarios que hayan encontrado distorsiones exageradas en el valor de sus facturas”, señaló. Sus aseveraciones fueron difundidas en la cuenta de Twitter de Arconel.



Por su parte, Epmaps indicó que se analiza las facturas emitidas en junio, de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor. Dijo que a los clientes que pagaron por una lectura estimada mayor a la real se les emitirá notas de crédito. Se trata de “un saldo a favor que se reflejará en las próximas planillas”.



Si alguien tiene inconvenientes en la lectura del medidor puede solicitar la regulación del aparato. Epmaps implementó un plan de pago a plazos para los usuarios que lo requieran. Quienes lo deseen deben cancelar una cuota inicial del 20% del monto adeudado y el resto se puede diferir a 12 meses.