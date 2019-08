Continúan las quejas por el impuesto predial de Chimbatola, en Nayón

LEA TAMBIÉN

No tienen servicio de alcantarillado y algunas de las calles que transitan a diario son de tierra. Los vecinos de Chimbatola cuentan que ellos han corrido con los gastos para levantar bordillos en algunas de las vías de este sector de la parroquia de Nayón, Nororiente de Quito.

Pero las cartillas del impuesto predial, que incluyen tasas de contribución especial de mejoras (CEM), son altas desde el año pasado y sus reclamos ante el Cabildo no han resuelto el problema.



Las quejas por altos prediales se multiplicaron en zonas como Tumbaco, Cumbayá, Nayón y Tababela por el reavalúo que se aplicó, según disposiciones del Cootad a fines del 2017 y regía por dos años.



La revalorización se realizó sobre los 940 000 predios que hay en el Distrito. El caso de Chimbatola es una muestra de un problema en el que intervino el Concejo, a través de una resolución que exigía a la Dirección de Catastro una revisión global.



Beatriz Sotalín pagó en el 2016 y 2017 USD 328 y 259 por un predio de 8 757 m². La sorpresa llegó con la cartilla del 2018, por USD 1 907 y que ella pagó con un préstamo. Pero este año, su deuda supera los USD 15 000: un pendiente del año pasado por 6 800 y otros 8 300 por el 2019. Su sobrina Belén Pilapaña junto a su esposo, Homero Guatemal, llevan ese registro y el de otros 34 casos de incrementos en el valor del predial desde el 2018.



Esta joven pareja está pendiente del caso de Alba Sotalín, madre de Pilapaña, quien pasó de pagar por su terreno de 5 300 m² un predial de USD 47 en el 2014 a un monto que se resiste a cancelar: USD 3 030 acumulados en los dos últimos años. No pueden pagar esa suma aunque quisieran, dicen.



Además, no lo encuentran justo, pues el barrio está en proceso de regularización y la mayor parte de terrenos son principalmente de uso agrícola, con espacios para viviendas y locales comerciales.



Al ingresar el número de predio en la página web del Municipio, la carta de pago reza: predial urbano. Pero los vecinos lo rechazan, pues Nayón es una de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito y al recorrer la zona se observan terrenos llenos de plantas de todo tipo.



El caso más complejo de la lista de Chimbatola es el de Juan José Andrango, quien tiene un terreno de 50 009 m² y no ha pagado el predial desde el 2015. Aunque este año el monto bajó a USD 13 000, sigue siendo alto tomando en cuenta que en el 2014 pagó USD 400. El valor más alto de los últimos años es el del 2015, que supera los USD 22 000. En total, su deuda es más de USD 100 000.



A inicios de julio pasado, el concejal Mario Granda (ID) visitó el barrio y conversó con los vecinos. “Es un sitio donde habitan personas de escasos recursos y sectores vulnerables y no puede ser que se cobre algo parecido a quienes habitan en la González Suárez y La Carolina”, señaló.



Por ello, cuando la semana pasada el Concejo sesionó en la parroquia, planteó a los demás ediles y al alcalde Jorge Yunda la problemática. Dice que este no es el único caso y es un asunto administrativo por el que Yunda puede disponer una revisión. Por su parte, Granda considera que los valores son exagerados.



En su visita en julio, el edil pidió a los vecinos formalizar su reclamo y ellos le enviaron una carta en donde constan los drásticos incrementos.



El concejal pidió a la Administración General que disponga a la Dirección de Catastros una revisión inmediata de los valores. Afirma que el plazo máximo que tiene la entidad para contestar son 23 días, incluida una ampliación. Él espera tener una respuesta ya, pues cree que hace falta una solución al problema.



Esa es la esperanza que tienen vecinos como Pablo Quijia, quien vive en una de las calles polvorientas de Chimbatola. Él recuerda que han hecho por lo menos cuatro pedidos formales conjuntos desde el año pasado y ahora están apoyándose en la Junta Parroquial para obtener respuestas.



Cuenta que varias veces funcionarios municipales han hecho inspecciones, pero la revisión solicitada no se concreta.



Según el Cabildo, la recaudación del predial urbano hasta el 23 de julio fue de más de USD 60 millones y el rural de 2,6 millones. Al ser consultado por este Diario este lunes 5 de agosto del 2019 sobre los prediales y quejas como las de Nayón, el Municipio acordó una entrevista para mañana miércoles 7 de agosto.