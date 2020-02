24% de quejas es por fallas en la señal móvil en el Ecuador

LEA TAMBIÉN

Unos equipos medianos parecidos a un módem pueden detectar el funcionamiento de cinco temas del servicio de telefonía celular.

Con estos aparatos móviles, instalados en vehículos, se puede medir con precisión la calidad de la llamada, del envío y recepción de mensajes de texto, la velocidad de datos, la cobertura de la red de Internet y la calidad de la voz.



Estas mediciones permitirán controlar de manera simultánea el servicio que brindan tres operadoras de telefonía móvil, informó la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel).



Los aparatos, conocidos como Sistema Autónomo de Medición de Redes Móviles, fueron adquiridos a fines del 2019 por la Arcotel. Son 23 dispositivos que demandaron una inversión de USD 1,3 millones, incluido el impuesto al valor agregado (IVA).



Estos se sumarán a unos aparatos antiguos. Así, en total, la entidad cuenta con 100.

Con los equipos nuevos, el miércoles pasado, 26 de febrero del 2020, esta entidad realizó un control en el centro norte de Quito. En este recorrido, los técnicos se enfocaron en conocer la situación de tres variables: cobertura de red con tecnología 2G, cobertura de la red 3G y la velocidad de datos móviles (4G).



Los indicadores de la red 4G en el país se pueden conocer recién desde fines del 2019, pese a que esta tecnología ingresó a Ecuador en el 2014, porque antes no se contaba con estos aparatos, precisó la Arcotel.



Los resultados obtenidos se almacenan en una base de datos y luego emite un reporte que se procesa en esta entidad de control. Por ejemplo, tras el recorrido del miércoles se demostró que las empresas telefónicas cubren de manera óptima con tecnología 4G entre un 34,7% y 41,2%, en este tramo de la ciudad (ver gráfico). Según la Arcotel, esos rangos están dentro de los parámetros requeridos en los actuales contratos. El resto está entre bueno, regular y malo.



Marlon Cartagena, técnico de Arcotel, mencionó que esta información permite tener datos certeros sobre la calidad del servicio que se brinda a los usuarios. En caso de que los resultados no coincidan con lo establecido en los contratos se solicita tomar correctivos o se inicia un proceso sancionatorio. “Todo depende de la falta y del contrato de concesión”.



Durante el año anterior, el 24% de los reclamos correspondió a fallas e intermitencias en el servicio de telefonía móvil, según la Arcotel. Este es el segundo requerimiento más frecuente. El principal reclamo fue por problemas en la facturación (ver gráfico).



Álex Ordóñez, usuario de una operadora de telefonía celular, mencionó que, pese a que su dispositivo soporta tecnología 4G, en ciertos sectores de la ciudad se ha quedado temporalmente sin servicio.



La calidad de la cobertura de la red de telefonía celular en el país depende de al menos tres factores, según la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel).



Entre estos están la tecnología instalada en cada zona, la topografía y la infraestructura colocada por las empresas operadoras. A diciembre del 2019, las firmas que brindan este servicio instalaron 18 279 antenas nuevas para ampliar la cobertura, según la Arcotel.



Las denuncias en la Arcotel



Inicialmente, los usuarios deben informar a su operadora sobre una falencia en el servicio.



Si la firma no toma los correctivos, las personas pueden presentar un reclamo formal en la Arcotel.



Las quejas se reciben en la página www.arcotel.gob.ec, en la línea 1800 567567 y en las oficinas.



No se reciben denuncias anónimas o que no indiquen con claridad el nombre de la operadora.