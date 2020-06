Quejas en las afueras del Complejo Judicial Norte por la falta de organización para atender al público

LEA TAMBIÉN

Largas filas de personas se produjeron la mañana de este martes 16 de junio del 2020 en las afueras del Complejo Judicial Norte, ubicado en la avenida Amazonas y calle Villalengua, en el norte de Quito. Los usuarios esperaron más de una hora para realizar sus trámites judiciales.

Desde el lunes 15 de junio se restablecieron las actividades y la atención al público en los juzgados Civiles y tribunales de lo Contencioso Administrativo y Tributario del país. Por eso, cientos de personas acudieron desde temprano a esos lugares para hacer sus trámites. Aseguraron que llevaban varios días sin poder hacerlo debido a la crisis sanitaria del covid-19.



Patricio Guambo esperó una hora en la fila. “Vine a las 08:00 para agilizar las cosas, pero todo se desarmó y armaron dos y tres filas. Desconozco si nos van a atender”.

Pidió a las autoridades de Justicia que organicen mejor la logística para atender al público y que se informe de forma adecuada sobre las medidas que van a implementar. “Debe existir una mejor coordinación”, dijo.



Olger Quishpe llegó a las 06:50 y hasta las 09:00 no podía ingresar al edificio. “Ayer vine, pero la fila era muy larga. Por eso madrugué hoy, pero me encuentro con lo mismo”, se quejó.



Algunos usuarios reclamaron desde las filas por la acumulación de gente y la falta de orden. “Llevo una hora y treinta minutos. Todo está mal organizado, no se cumplen las medidas de protección. Deberían poner unas carpas para el sol, está todo mal”, señaló Wendy Ayala.

Grace Delgado también llevaba una hora y media esperando. “Es el colmo que hagan dos filas y no nos dejen pasar, falta señalización”.