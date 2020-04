Putin prolonga hasta mediados de mayo las restricciones por coronavirus

LEA TAMBIÉN

El presidente ruso, Vladímir Putin, prolongó este martes 28 de abril del 2020 las restricciones para la población por la pandemia del coronavirus hasta mediados de mayo, para cuando podrían levantarse gradualmente, región por región, las limitaciones en caso de que mejore notablemente la situación epidemiológica.

"Hemos logrado ralentizar la propagación de la epidemia. Pero esto no debe tranquilizarnos. La situación sigue siendo complicada", dijo Putin durante una intervención en directo por la televisión.



Rusia rebasó hoy a Irán en número de casos al superar los 93 000 contagios confirmados, según los datos oficiales de la Universidad Johns Hopkins, referente en el seguimiento de la pandemia, aunque los muertos ascienden a 867, muy por debajo de los decesos que registran otros países.



Por todo ello, Putin llamó a los rusos a no confiarse y seguir quedándose en casa durante las fiestas de mayo, las más populares en este país y que incluyen el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, que se celebra el 9 de mayo.



"Ahora estamos ante una nueva, quizás la más tensa, etapa de la lucha contra la epidemia. Los riesgos de contagio se acercan a su máximo, la amenaza, el peligro mortal del virus permanecen", subrayó.

Putin anunció que los días 6, 7 y 8 de mayo también serán no laborables, por lo que extendió hasta mediados de mayo las vacaciones "retribuidas" por el empleador que concedió a los rusos el pasado 25 de marzo con el fin de contener la pandemia.



"Sabemos que en una situación normal muchos no trabajarían, se cogerían un descanso o vacaciones. Ahora, más aún, no podemos arriesgarnos", explicó.



A su vez, dirigiéndose a los miembros del Gobierno y a los dirigentes de las regiones, les pidió un informe para el 5 de mayo sobre las medidas a tomar para retornar gradualmente a la normalidad a partir del 12 de mayo, siempre que la situación epidemiológica lo permita.

"Hablar de una cancelación unilateral de las restricciones es simplemente inadmisible", advirtió.



Seguidamente, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, precisó que el anuncio presidencial significa que los habitantes de la capital, epicentro de la pandemia en este país, y de la región de Moscú deberán respetar la cuarentena durante otras dos semanas.



Hace dos semanas, Sobianin impuso salvoconductos digitales a los moscovitas, tanto para aquellos que tengan que ir a trabajar como para los que quieran desplazarse por la ciudad en coche, taxi o transporte público con otro fin justificado.