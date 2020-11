Putin felicitará a presidente electo de EE.UU. cuando haya resultados oficiales

El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitará al presidente electo de Estados Unidos en cuanto estén los resultados oficiales de las elecciones presidenciales estadounidenses, dijo este lunes 9 de noviembre del 2020 su portavoz, Dmitri Peskov.

"Quiero decir lo siguiente: consideramos adecuado esperar la información oficial de las elecciones", dijo en su rueda de prensa diaria anticipándose a las preguntas de los periodistas sobre el motivo por el que Putin aún no ha felicitado a Joe Biden.



El portavoz del Kremlin recordó que el presidente ruso "ha dicho en reiteradas ocasiones que respetará cualquier elección del pueblo estadounidense y estará dispuesto a trabajar con cualquier presidente de EE.UU.".



Peskov recalcó que, en cualquier caso, las autoridades rusas esperan establecer un diálogo con el próximo presidente de EEUU y "acordar conjuntamente las vías para normalizar las relaciones bilaterales", que se encuentran en un momento muy bajo.



"Especialmente porque una parte significativa de estas relaciones bilaterales, en particular la estabilidad estratégica y seguridad, atañen no solo a nuestros dos pueblos sino, de facto, a todos los pueblos del mundo", añadió el portavoz del Kremlin, en referencia al control de armas nucleares.



El único acuerdo de reducción de armas nucleares en vigor entre las dos potencias, el START 3 o Nuevo START, expirará el próximo 5 de febrero, sin que de momento ambos países hayan podido acordar una extensión del mismo.

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se convirtió este sábado en el presidente electo de EEUU, pero el actual presidente, Donald Trump, sigue sin reconocer su derrota e insiste en las acusaciones sobre presuntas irregularidades.