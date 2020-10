Putin exige un cese del fuego al estimar en 5 000 los muertos en Karabaj

LEA TAMBIÉN

El presidente ruso, Vladímir Putin, demandó este jueves 22 de octubre de 2020 un inmediato cese de las hostilidades entre armenios y azerbaiyanos en el enclave separatista de Nagorno Karabaj al estimar ya en "casi" cinco mil los muertos desde el 27 de septiembre.

"Lo primero que hay que hacer es suspender inmediatamente las acciones militares. Nosotros lo acordamos en la reunión en Moscú. Pero, lamentablemente, no pudimos controlar la situación. Lo seguiremos intentando", dijo Putin durante una intervención en el club internacional de debate Valdái.



Subrayó que Rusia lleva años proponiendo planes detallados para el arreglo pacífico del conflicto, que incluían el intercambio de territorios y el tendido de corredores.



"Qué no propusimos. Pero, desgraciadamente, no pudimos encontrar una salida. Y todo esto ha conducido a la tragedia actual", admitió.



Putin alertó de que en el Karabaj somos testigos de "un conflicto en la peor de sus variantes".



"Y la tragedia radica en que la gente muere. Usted sabe, hay muchas pérdidas por cada bando. Según nuestros datos, hay dos mil muertos por bando. El saldo mortal se aproxima ya a los 5 000", desveló.



Hasta ahora, las autoridades karabajíes han reconocido menos de un millar de muertos, entre civiles y combatientes, mientras Bakú no informa de bajas militares y estima los civiles muertos en más de medio centenar.



Putin recordó que en diez años de guerra en Afganistán el Ejército soviético perdió 13 000 soldados y, agregó, que en el Karabaj "en un breve período de tiempo ya son casi cinco mil".



"Este conflicto estalló no sólo como un conflicto entre Estados y una lucha por territorio. Comenzó con un enfrentamiento étnico. Y también, lamentablemente, es un hecho cuando en Sumgaiti y después en el Karabaj se produjeron graves crímenes contra el pueblo armenio", explicó.



Y también consideró que el actual estatus quo en que una buena parte de territorio azerbaiyano está en manos armenios no puede perdurar en el tiempo.



El jefe del Kremlin también destacó que para Rusia el conflicto es especialmente doloroso, ya que en este país viven casi dos millones de armenios y dos millones de azerbaiyanos.



"Por eso, para nosotros Armenia y Azerbaiyán son socios iguales", dijo y agregó que, aunque rusos y armenios están ligados por su fe cristiana, en este país un 15 % de la población profesa el Islam.



Armenios y azerbaiyanos han acordado dos altos el fuego en Nagorno Karabaj, el 10 y el 17 de octubre, pero ninguno de ellos ha sido respetado.

El presidente azerbaiyano, Ilham Alíev, anunció hoy que el Ejército de su país había recuperado el control total sobre la frontera con Irán.