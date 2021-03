Putin le desea 'buena salud' a Biden tras calificarle éste de 'asesino'

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le deseó este jueves 18 de marzo de 2021 "buena salud" a su homólogo estadounidenses, Joe Biden, en respuesta a las declaraciones de éste en las que le calificó de "asesino".

"En cuanto a las declaraciones de mi colega estadounidense, nosotros, como él dijo, nos conocemos personalmente. ¿Qué le contestaría? Yo le diría: tenga buena salud. Le deseo buena salud", dijo Putin en videoconferencia con representantes de Crimea, transmitida por la televisión estatal.



El jefe del Kremlin añadió acto seguido que decía esto "sin ironía y no en broma".



"En la historia de cada pueblo, de cada Estado, hay muchos acontecimientos duros, dramáticos y sangrientos. Pero cuando valoramos a otras personas o a otros Estados o a otros pueblos, es como si nos mirásemos en un espejo. Siempre nos vemos a nosotros mismos", apuntó.



Según Putin, las personas siempre trasladan a otras su propia esencia.

"Recuerdo que cuando era niño y discutíamos en el patio, solíamos decir: el que lo dice, lo es (...). Siempre vemos en la otra persona nuestra propias cualidades y pensamos que son iguales que nosotros. Y partir de ello valoramos sus acciones", dijo el mandatario.



En su opinión, la clase gobernante de Estados Unidos lanza graves acusaciones a otros países para resolver sus problemas internos de política exterior.



Recordó que EE.UU. es "el único país del mundo que ha empleado armas nucleares, además contra un país que no las tenía, contra Japón en la Segunda Guerra Mundial".



"No tenía ningún sentido militar. Fue la exterminación directa de la población civil", subrayó Putin.



En cuanto a la relaciones con Estados Unidos, insistió en que Washington tendrá que tener en cuenta los intereses de Rusia le guste o no.



"Nosotros, aunque ellos crean que somos como ellos, somos distintos. Tenemos otro código genético y otro código ético-cultural. Pero sabemos defender nuestros intereses", enfatizó.



Putin añadió que Rusia trabajará con Estados Unidos, pero en los campos que le interesen y sean provechosos para Moscú.



"Y tendrán que tenerlo en cuenta. Tendrán que tenerlo en cuenta pese a todos los intentos de frenar nuestro desarrollo, pese a las sanciones y la ofensas", puntualizó.