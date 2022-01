Revise los puntos de vacunación habilitados este 1 de enero del 2022

Varias redacciones (I)

Durante el primer día de este 2022 rige una variación en los puntos de vacunación contra el covid, a escala nacional. El Ministerio de Salud Pública (MSP) publicó un listado con los sitios a los que se puede acudir durante el feriado de Año Nuevo.

En estos puntos se recibe a población mayor de 5 años. En todos se colocan primeras y segundas dosis, además de los refuerzos para adultos mayores y personas mayores de 18 años que hayan cumplido seis meses desde su última inoculación.

Este sábado 1 de enero del 2022, en la Zona 9 (Quito) están habilitados siete puntos de vacunación. En el norte la ciudadanía puede acudir a vacunarse en el Hospital Básico Nanegalito (08:00 a 16:00). En el centro está habilitado el Centro de Salud Centro Histórico (07:30 a 15:30) y en el sur hay cinco sitios: Hospital Básico Alberto Correa Cornejo (Yaruquí), Centro de Salud Guamaní, Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, Centro de Salud Conocoto y Centro de Salud Chimbacalle (08:00 a 16:00).

La responsable de Vigilancia de la Salud de la Zona 9, Janeth Yar, dijo que entre el 31 de diciembre del 2021 y este primer día del 2022 han acudido a los puntos de inmunización alrededor de 1 500 personas. Durante la mañana de este sábado se registra menos concurrencia que el viernes, señala, pero más población llega a los sitios de vacunación a medida que avanza el día.

Yar señaló que en todos los puntos de vacunación se cuenta con los cuatro tipos de biológicos (Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y Cansino). Además de invitar a la inmunización, la funcionaria del MSP pide a la ciudadanía que continúe reforzando las medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos.

Para el domingo 2 de enero, los sitios de inmunización habilitados en Quito aumentan a 10. Cuatro están en el norte, uno en el centro y cinco en el sur de la ciudad. Janeth Yar señaló que desde el lunes 3 de enero volverán a estar habilitados los puntos de vacunación que funcionan en los centros de salud de la capital. Además de estos, dijo, están los puntos masivos y los que se encuentran en centros comerciales, registros civiles, terminales terrestres y el aeropuerto.

Guayaquil, Samborondón y Durán

En la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, fueron 11 los centros de vacunación que se habilitaron este sábado. Esos puntos laborarán también el domingo 2 de enero.

Desde las 08:30 hasta las 15:30 atenderán los centros de salud Bastión Popular, Ciudad Victoria, Posorja, Oramas González, El Recreo 2, Cisne 2, Tenguel, Francisco Jácome, Martha de Roldós y los hospitales generales Guasmo Sur y Monte Sinaí.

En el Hospital de Monte Sinaí, en el sur de la urbe porteña, no se registraron aglomeraciones. A las 10:30 de este sábado había siete personas esperando para recibir una dosis contra el coronavirus. Una de las usuarias era Glenda Coloma.

La mujer, de 56 años, aseguró que decidió acudir al centro para recibir una primera dosis. El feriado por el Año Nuevo no fue un pretexto. “Anoche pasamos en familia, cenamos y nos fuimos a dormir, no había mucho que celebrar porque perdimos un familiar en diciembre, probablemente por el covid”. Decidió asistir a la casa de salud porque preveía que, por ser 1 de enero, estaría vacío y no tendría que esperar mucho tiempo.

Sierra Centro

Los centros de salud de las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza se abrieron para atender con la vacunación contra el covid-19 durante el nuevo año. Al menos 51 centros mantienen este proceso de inoculación de las primeras, segundas y dosis de refuerzo.

Por ejemplo, en la provincia se Chimborazo, que es parte de la Zonal 3 del Ministerio de Salud, abrió la atención en Chambo, en los centros de salud uno, dos y tres, en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (Espoch), Lizarzaburu y Calpi. Las dependencias están abiertas de 08:30 a 16:00.

En Cotopaxi funcionan los centros de salud Tipo C Latacunga, Lasso, Patután, Moraspungo, La Maná, Saquisilí y Sigchos. En Pastaza se habilitó las casas asistenciales de Morete y La Matriz, en Puyo. También están habilitados los puntos de Shell, Mera, Mushullacta, Kumay, Mercado de los Plátanos, Arajuno, Curaray, Pitacocha, Shiguacocha, Toñampare, y Villano. Además trabaja una Brigada de Vacunación Tía.

En Tungurahua están atendiendo los centros de salud de Huachi Grande, Huachi Chico, Santa Rosa, Pilahuín, Totoras y el Centro de Salud cercano a la Universidad Técnica de Ambato (UTA). Además, los centros de salud de Izamba, Vicentina, Cunchibamba, Ambatillo, Angahuana, Quisapincha y la Brigada Móvil del cantón Píllaro (atrio de la Iglesia central). Los centros de vacunación masiva de la UTA y de la Unidad Educativa Tirso de Molina no atendieron.

René Sanmartín, director de la Distrital de Salud de Ambato, explicó que el 31 de diciembre del 2021 y el 1 de enero del 2022 están trabajando con normalidad en todos los centros de salud dispuestos. El domingo 2, en Ambato se vacunará en el Centro de Salud número 2, en el sector Simón Bolívar, al sur de la urbe. Se atenderá a rezagados, primeras, segundas y dosis de refuerzo.

Además dijo que el lunes atenderán normalmente en el centro de vacunación masiva de la UTA y del Tirso de Molina. Y mencionó que el 30 de diciembre se concluyó con la vacunación de los menores de 5 a 11 años y de 12 a 15 años, con dosis completa.

Con corte al 29 de diciembre, Sanmartín dijo que en la capital de Tungurahua se aplicaron 667 912 dosis. “Ambato ha rebasado la meta del 85% y eso es positivo. En segundas dosis es necesario exhortar a la comunidad que eviten la flexibilización de las medidas de bioseguridad; evitar las aglomeraciones y movilidad de las personas”.