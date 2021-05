¿Cuáles son los puntos de vacunación contra covid-19 del IESS en 18 de las 24 provincias del Ecuador?

Hasta el lunes 24 de mayo del 2021, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) cumplirá con la fase uno del Plan Vacunarse contra covid-19. El proceso arrancó este lunes 3 de mayo del 2021 y comprenderá a jubilados, pensionistas y afiliados de 65 años en adelante con enfermedades catastróficas, comorbilidades y discapacidades.

En total son unas 130 000 personas que pertenecen a esta institución. Lo explicó David Ruales, subdirector general del IESS. “Tenemos habilitados 24 puntos de inoculación; aproximadamente, 130 000 afiliados, pensionistas y jubilados de 65 años en adelante, con las características de la primera fase, serán priorizados”.



La atención se realizará con agendamiento previo, por medio de la página web https://vacunacion.iess.gob.ec/. Allí deberá colocar los datos de los ciudadanos. Le pedirá cédula, fecha de expedición, lugar de vacunación y si ha recibido o no la dosis. En esa plataforma podrá ver la fecha, hora y lugar de la inoculación.



En el caso de los extranjeros puede colocar su número de pasaporte y fecha de nacimiento.



Los puntos habilitados están distribuidos en 18 de las 24 provincias del Ecuador:



Azuay: Centro de Atención al Adulto Mayor (CAAM) Cuenca



Bolívar: Hospital Básico Guaranda



Cañar: Universidad Católica, campus Sede Azogues



Chimborazo: Hospital General Riobamba



Cotopaxi: Hospital General Latacunga



El Oro: Centro de Salud C Zaruma



Guayas: Centro de Atención al Adulto Mayor (CAAM) Bolivariana y Jardines Huancavilca



Loja: Hospital del Día Loja



Imbabura: Hospital General Ibarra y Coliseo Francisco Páez



Los Ríos: Hospital General Babahoyo y Hospital General Quevedo



Manabí: Universidad Técnica de Manabí (Portoviejo), Hospital General Manta y Hospital Básico Chone



Morona Santiago: Hospital del Día Macas



Napo: Hospital del Día Tena



Pichincha: Centro de Atención al Adulto Mayor (CAAM) Naciones Unidas y Sur Occidental



Santo Domingo de los Tsáchilas: Centro de Atención al Adulto Mayor (CAAM) Santo Domingo de los Colorados



Sucumbíos: Centro de Especialidades Nueva Loja



Tungurahua: Hospital General Ambato



Zamora Chinchipe: Hospital del Día Zamora



David Ruales, subdirector general del IESS, destacó que “las 18 provincias y el segmento de personas escogido son parte de una primera fase. (...) El procedimiento que hemos adoptado es el agendamiento, eso quiere decir que quienes no consten no podrán vacunarse. En el caso que una persona consulte y no se encuentre agendada, deberá realizar el proceso con el Ministerio de Salud Pública (MSP)”.



Agregó que “quienes lleguen sin cita, deben sacar su turno, a través del Ministerio. Nosotros estamos dando apoyo al MSP, quienes nos han aprobado los puntos de vacunación, número de dosis, entre otros. Por ello, se ha segmentado a la población. (...) Todo dependerá de las directrices de quienes están frente al MSP y el Gobierno Nacional, para continuar con las fases”.