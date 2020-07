Pugna por una sentencia del TCE sobre Fuerza Compromiso Social

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La presidenta del movimiento Fuerza Compromiso Social (FCS), Vanessa Freire, dijo ayer, miércoles 15 de julio del 2020, que una sentencia del Tribunal Contenciosos Electoral (TCE) habría aprobado la inscripción de ese partido. Sin embargo, el actor de la demanda, Carlos Arboleda, dijo que no es así.

“Compromiso Social no ha incurrido en causal para su cancelación; esto lo vuelve a ratificar el TCE en su archivo a la causa 003-2020-TCE”, escribió Freire.



Carlos Arboleda, quien puso la demanda ante el TCE, dijo que no es así. Aseguró que el TCE desechó su causa, que pretendía anular la inscripción de FCS, porque en el “procedimiento contencioso no se puede pedir la nulidad, sino solo apelar”.

Una vez más queda demostrado que el movimiento de las grandes mayorías @CompromisoRC5 no ha incurrido en causal para su cancelación; ésto lo vuelve ha ratificar el @TCE_Ecuador

en su archivo a la causa 003-2020-TCE.#PrincipioDeCosaJuzgada#LaDemocraciaSeRespeta @MashiRafael pic.twitter.com/peShnDSNZj — Vanessa Freire (@VanessaFreireV5) July 16, 2020



Arboleda dijo a este Diario que, una vez archivada su demanda, irá por el camino correcto, que es apelar el acto administrativo con el que se inscribió a Compromiso Social. “Apelaré el próximo lunes (20 de julio)”, explicó Arboleda, quien reclama que esa organización política fue aprobada con 17 960 firmas en blanco.



Actualmente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) estudia un examen especial de Contraloría que revisar la inscripción de cuatro organizaciones: Fuerza Compromiso Social (correísmo), Justicia Social, Libertad es Pueblo, y Juntos Podemos. Contraloría también pide la destitución de los tres consejeros electorales que aprobaron a estos movimientos.