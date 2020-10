Un puente colapsó y deja incomunicada a 19 comunidades de Yantzaza

LEA TAMBIÉN

Un puente vehicular de 90 metros de longitud colapsó, la madrugada de este sábado 17 de octubre del 2020, en el cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, en la Amazonía del Ecuador. El Municipio y la Prefectura analizan la declaratoria del estado de emergencia sanitaria y vial.

Se trata del puente sobre el navegable río Zamora, que conecta a la parroquia rural de Los Encuentros, con 19 comunidades mestizas y shuar. El percance ocurrió a eso de las 05:20, mientras pasaba una volqueta por el viaducto.



El prefecto de Zamora Chinchipe, Cléver Jiménez, conoció que el equipo pesado pertenecía a una empresa contratada por la minera Lundin Gold, para sacar en material aurífero de la mina Fruta del Norte, ubicado en la parte alta de Los Encuentros.



La superficie de rodamiento se desprendió de las bases extremas y cayó al río Zamora. La volqueta blanca quedó sobre un pedazo de la base de hormigón y se dejaba ver su cabezal. Según los primeros reportes, el conductor logró salir del agua y no hay heridos.



Este accidente también dejó sin agua potable a toda la parroquia Los Encuentros porque la manguera que conducía el líquido pasaba por el mismo puente. Estaba previsto que los tanqueros del Municipio y del Cuerpo de Bomberos lleguen con el agua a las viviendas.



Tras el percance, los habitantes de la parroquia se unieron para reclamar a las autoridades locales y cantonales porque ya habían alertado de que el puente había acabado su vida útil y que no soportaría la carga de los vehículos pesados.



En las condiciones que estaba, el puente no podía soportar más de 22 toneladas, pero no hacían caso, le dijeron varios habitantes al alcalde, Martín Jiménez. Este paso también era utilizado por los finqueros de la zona.



Por ese tema, el año anterior los habitantes de Los Encuentros realizaron varias protestas con la toma del puente.



A partir de la protesta, en el 2019, funcionarios de la Prefectura realizaron un estudio técnico de las condiciones físicas del viaducto y no encontraron problemas.



Al parecer esos estudios fueron superficiales, dijo la presidenta de la Junta Parroquial de Los Encuentros, Kelly Montaño. Según el prefecto Jiménez, pedirá una investigación sobre este particular y explicó que tenían previsto construir el nuevo puente en el 2021.



Ese estudio ya está listo y fue financiado por el Municipio. La nueva obra demandará una inversión superior a los USD 2,5 millones y para su ejecución gestionarán un aporte económico de Lundin Gold, explicó el Prefecto.



La mañana de este sábado se cumplen varias reuniones del Alcalde y del Prefecto, por separado, para buscar salidas inmediatas. Los dos han anunciado una posible declaratoria de emergencia sanitaria y vial para comprometer recursos para los trabajos.



Mientras tanto, las dos instituciones pondrán a disposición canoas en el río Zamora, para que los habitantes se puedan trasladar de una orilla a otra. También está pendiente la colocación de una gabarra para transportar los vehículos livianos.