Tres cantones, pendientes del estado del puente 'Sal si puedes'

La vieja estructura del puente Cornelio Dávalos, situado en la vía Riobamba-Guayaquil, vibra y se estremece cuando pasan los automóviles, buses y camiones cargados con productos agrícolas o materiales de construcción.

Las juntas (uniones entre las losas de hormigón) se abren cada vez que transita por ahí un vehículo pesado. Esto preocupa a los técnicos del Municipio de Pallatanga, cantón de Chimborazo donde está ubicado el puente. También a los productores y autoridades de los cantones vecinos Cumandá y Alausí.



“Son señales de alarma. Hicimos una evaluación de la estructura, los cimientos, las losas y una revisión de las técnicas con las que se construyó, y concluimos que el puente -que es vital para nuestra economía y movilidad- puede colapsar en cualquier momento”, dice William Marcatoma, director del Departamento de Transporte y Obras Públicas del Cabildo de Pallatanga.



El movimiento económico de ese cantón de 13 500 habitantes depende en un 90% del puente. Los ingresos que reciben unas 5 600 familias provienen de la venta de productos agrícolas en los mercados de la Costa, mientras que otras familias, propietarias de tiendas, restaurantes y hoteles dependen de la llegada de transportistas y viajeros que se movilizan entre la Sierra y la Costa para subsistir.



En Pallatanga los agricultores cultivan tomate, pimiento, papa y su producto principal, el fréjol. La mayor parte de la producción se comercializa en los mercados de Guayas, Santa Elena y El Oro.



Allí se producen los alimentos que esas provincias demandan y no pueden cultivar. No envían a las ciudades de la Sierra porque ahí hay producción propia, además los costos de transporte son bajos debido a que “al pasarlos por el puente se llega a Guayaquil en dos horas”, comenta Edwin Granizo, productor de fréjol.



Los efectos del cierre de la vía Riobamba-Guayaquil ya se han experimentado en ese pequeño cantón. Cuando el paso se cerró en el invierno del 2017 en el sector de Chalguayaku, por el colapso de un puente, la economía se deprimió y muchos habitantes migraron a las ciudades.



Fue una experiencia terrible y tienen pánico de que algo así vuelva a ocurrir. Por dos meses no hubo ventas, porque los viajeros no llegaban. “Escaseó la comida, no teníamos dinero para hacer compras en las tiendas y nos tocó buscar trabajos temporales en Riobamba”, recuerda Mónica Mejía, una comerciante.



Para la gente de Cumandá, cantón de Chimborazo situado en el límite con Guayas, la situación es similar. Su economía depende de la venta de cacao y frutas tropicales.



Los mercados para los productores de ese poblado están en las ciudades de la Sierra.



Ellos están al otro lado del puente, a una hora y media de Guayaquil. Pero por “el clima aquí cosechamos productos tropicales, por eso nuestro mercado está en Riobamba y Ambato, dependemos del paso por el puente”, cuenta Enrique Heredia, comerciante de frutas como plátano y naranja.



En el 2012, el viejo puente fue declarado en emergencia, debido al colapso del eje de una de las siete vigas que lo sostienen, causado por el peso de los vehículos de carga que frecuentemente pasan por ese viaducto. Desde entonces funciona un solo carril.



Según datos del Cabildo, el puente, conocido también como ‘Sal si puedes’, debido a que está 150 metros de altura, cumplió su vida útil hace 28 años.

Ese año (1991), el Ministerio de Transporte y Obras Públicas invirtió USD 1,1 millones en obras de mantenimiento y estudios técnicos.



“Luego de la evaluación, esta Cartera de Estado decidió dar circulación vehicular unidireccionalmente, para reducir la carga generada por los vehículos pesados. Además, se colocaron barreras de protección a lo largo del acceso con semáforos y señalización correspondiente. La circulación está garantizada en el lugar”, informó el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, en un comunicado.



Recientemente esa entidad hizo una inversión de cerca de USD 13 000 en mantenimiento, que consistió en la limpieza de maleza, revisión de las vigas y cimientos, y reparación de las juntas de las losas. Además, hizo estudios para la construcción de un nuevo puente; sin embargo no hay una fecha para la ejecución del proyecto.