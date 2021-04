El pueblo Sarayaku, en Pastaza, impedirá el ingreso de urnas para la segunda vuelta electoral en su territorio

El pueblo Sarayaku, en la provincia de Pastaza, resolvió no participar en los comicios electorales del 11 de abril 2021. La medida fue anunciada durante la Asamblea Extraordinaria realizada el domingo 4 de abril del 2021.

En la reunión, los dirigentes declararon al Consejo Nacional Electoral (CNE) como institución no grata. Tampoco permitirán el ingreso a su territorio.



Túpac Viteri, presidente de la comunidad de Sarayaku, dijo a través de un video publicado en las redes sociales que rechazan: “Todo este sistema corrupto y fraudulento que viene manejando el CNE. Es nuestra libertad de objetar este proceso electoral. En el marco del derecho a la resistencia y a la rebeldía no participaremos en los comicios, esa fue la resolución de la asamblea”.



Indicó que está decidido y consensuado no permitir el ingreso de las urnas al territorio Sarayaku. Aseguró que se hará respetar esa decisión y exigirán a las autoridades que la papeleta de votación no sea una condición para la gente del pueblo no pueda realizar gestiones en las instituciones públicas o del Estado. “Debe ser libre esa voluntad a expresarse y no en las urnas. Esa es la tarea de los asambleístas que deben cambiar la Constitución”.



Viteri aseguró que rechaza en forma rotunda que algunos de los líderes en forma personal se hayan tomado los nombres de algunas de las bases, para tomar sus decisiones, pero las bases están firmes en el proceso organizativo y de lucha.



Afirmó que cualquier líder que se crea que está tomando decisiones será rechazado. “Recién nos dimos cuenta de que hemos estado rodeados de algunos ‘Judas’ dentro del movimiento indígena. Esta gente tendrá que responder a sus bases por todas las declaraciones que a nombre de los pueblos indígenas se están tomando”.



Mencionó que, como pueblos indígenas luchadores, de principios de ética y moral, harán respetar las medidas adoptadas durante la asamblea.



Otras de las decisiones fueron ratificar su decisión de defender la voluntad popular expresada en las elecciones del 7 de febrero de 2021, donde el pueblo ecuatoriano decidió masivamente respaldar al binomio del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik. Esta voluntad fue contrariada por el evidente proceso de fraude electoral ejecutado por el CNE.



"En vista de que el CNE decidió continuar con un proceso electoral viciado en sus procedimientos, habiendo hecho caso omiso a las reclamaciones de apertura de urnas y reconteo de votos. Nosotros, el Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, resolvemos en nuestra máxima instancia de Asamblea: No participar en las elecciones de segunda vuelta electoral, por considerarlas ilegítimas".



También rechazar la decisión de Jaime Vargas, presidente de la Conaie, que comprometió su apoyo político a la candidatura de Andrés Arauz, rompiendo el mandato orgánico de la organización y sus tres regionales, frente a las elecciones, resuelto en el Consejo Ampliado del 9 y 10 de marzo de 2021 en Guaranda.