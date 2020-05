La Universidad Católica impulsa un laboratorio para tomar pruebas del covid-19 en Esmeraldas

LEA TAMBIÉN

La ciudad de Esmeraldas contará con un laboratorio para la toma de pruebas rápidas a la población ante el aumento de casos de covid-19, pues tiene 290 contagiados; el miércoles 6 de mayo del 2020 eran 265. El centro funcionará en la parroquia Tachina, en la zona rural de la ‘Provincia Verde’.

Se calcula que entre 60 y 100 pruebas se podrán realizar diariamente para reducir el tiempo de repuesta a un máximo de 72 horas. Actualmente, las que se toman son llevadas hasta el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública y los resultados tardan en llegar hasta cinco días.



La iniciativa es promovida por la Pontifica Universidad Católica del Ecuador (PUCE) en Esmeraldas, que pondrá al servicio de la ciudad a profesionales y estudiantes de la carrera de Enfermería. Todo se coordina con las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud Pública en Esmeraldas y el Comité de Operaciones de Emergencia cantonal (COE).



De acuerdo con el pro-rector de la Universidad Católica, Aitor Urbina, dos catedráticos se encargarán de realizar las pruebas rápidas y las PCR.



Esas pruebas no tendrán ningún costo y se tratará de hacer lo más rápido posible en las zonas donde se registran muertes y contagiados, como en dos parroquias urbanas de Esmeraldas.



“Nos preocupan las cifras de personas que podrían estar contagiadas. Tenemos datos de un médico local que de las 26 personas que asistieron a su consulta con síntomas de la enfermedad, 12 han fallecido, pero eso no consta en los registros oficiales”, señala el Pro-Rector.



Se estima que entre el 18 y 24 de mayo llegarán los equipos del laboratorio que serán instalados en la población de Tachina, pero las pruebas no se tomarán ahí, sino en los sitios que se requieran.



Una de las formas de lograr mayor apoyo para la compra de pruebas rápidas será a través de donaciones, que se receptarán por medio del portal web de la PUCE. Uno de los propósitos es recaudar más de USD 20 000 para sostener el funcionamiento del laboratorio y la adquisición de equipos de bioseguridad.

En la presente semana, los estudiantes del Instituto Tecnológico Bolivariano de la ciudad de Guayaquil donaron las primeras 500 pruebas rápidas, que permanecen el hospital Delfina Torres de Concha. En esa casa de salud, donde funciona la Unidad de Covid-19, unos 40 pacientes infectados reciben el tratamiento.



El director del hospital Delfina, Torres Robert Cedeño, manifestó que con las pruebas se busca garantizar el derecho a la salud, a la vida de todos los esmeraldeños. “Agradecemos a Roberto Tolozano, rector del Instituto, por esta donación de 500 pruebas rápidas que van a ser de mucha utilidad para los pacientes de covid-19, y nos va a permitir seguir combatiendo la pandemia".