'El psicópata': libro con el relato de una mujer que descubre que su esposo tenía cinco prometidas y 13 hijos

La historia que vivió Mary Turner Thomson, de 55 años, junto a Will Jordan, la motivó a escribir un libro que este lunes, 1 de marzo del 2021, salió a la venta en Reino Unido. El relato, lejos de ser el de un matrimonio feliz, habla sobre bigamia, estafas, maltratos y más.



Antes de que saliera a la venta 'El psicópata', el medio británico Daily Mail publicó un adelanto que incluye el relato en primera persona de la víctima y cómo montó una audaz operación encubierta que terminó con su esposo en la cárcel y deportado a EE.UU.



Después de dos años de haberse conocido en línea y de mantener una relación a distancia, Mary Turner Thomson y Will Jordan se casaron. Ella veía en él al hombre perfecto: estable, cariñoso y amable.



Ella contó que el estadounidense utilizó el tipo de "técnicas que emplean los líderes de las sectas y los maltratadores, colmándome de amor desde el principio, antes incluso de que lo conociera”, dijo Mary.



“Cuando empezamos a hablar por Internet, me envió largos correos electrónicos sobre su pasado y sobre la persona que era, y yo le conté mis sueños y aspiraciones. Nos escribíamos tres, cuatro, cinco veces al día. Se convirtió en algo embriagador. Me dejé llevar por el romanticismo”, afirmó Turner.



En el 2002 decidieron casarse y tuvieron dos hijos, Eilidh y Zach, pero después de cuatro años matrimonio ella descubrió que era un bígamo, tenía otra esposa y cinco prometidas y además la había estafado con cientos de miles de libras.

Video: YouTube / Canal: Mary Turner Thomson



¿Cómo descubrió la bigamia de su esposo?



Mary dijo al Daily Mail que un día recibió una llamada telefónica de una persona que se presentó como la otra esposa de Jordan y dijo que tenía cinco hijos con él.



La mujer, de origen de Edimburgo, también descubrió que había sido víctima de una estafa financiera ya que su esposo había falsificado su nombre en varias tarjetas de crédito, acumulando deudas por aproximadamente USD 77 990. El hombre además la convenció de que vendiera su casa, al parecer para pagar un rescate que impidiera a hombres peligrosos relacionados con su supuesto trabajo en la CIA para secuestrar a sus hijos.



“Me había estado diciendo mentiras descaradas. No solo tenía ya al menos seis hijos cuando lo conocí en el año 2000, sino que tanto su mujer como la niñera de su esposa estaban embarazadas de él en ese momento”, contó Mary al medio.



En total, Turner, de 55 años, descubrió que tenía cinco prometidas, dos esposas, y 13 hijos. Además que era un delincuente sexual convicto.



La información señala que Mary logró que lo encarcelaran en el 2006, pero tras dos años y medio en una cárcel británica, fue liberado y deportado a Nueva Jersey, en 2009. Y siete meses después, la historia volvió a repetirse.



Nuevas víctimas, ahora de Estados Unidos la contactaron. Una mujer había quedado embarazada y sin hogar tras conocer a Jordan en un sitio de citas, otra era una mexicana con una hermana con síndrome de Down cuya familia él había arruinado económicamente.



En 2014, la enfermera estadounidense Mischele Lewis, de 36 años, se puso en contacto con Turner Thomson. “Al igual que yo, ella era una madre soltera que había estado en una situación infeliz antes de conocer a un hombre que parecía ser el señor correcto. Al igual que yo, se comprometió con él, perdió dinero con él y luego descubrió la verdad”.



Mischele y Mary se unieron y lograron que Jordan, con ayuda de una cámara oculta, confesara que la había estafado. La policía lo detuvo y fue nuevamente encarcelado.



En 2017, cuando el hombre salió de prisión, continúo usando su misma técnica para atacar a mujeres vulnerables y Mary se dio cuenta de que la mejor manera de detenerlo era escribir un libro, basándose en sus propias experiencias y enseñando a las mujeres a detectar los signos de una persona como Jordan.



“Solía culparme por haberme dejado engañar por él, pero me di cuenta de que la razón por la que las mujeres como yo somos tan confiadas es que, como empáticas, nunca haríamos algo tan horrible a otra persona, simplemente no entra en nuestros procesos de pensamiento”, dijo al Daily Mail.



Mary afirma que a pesar de haber estado en prisión varias veces, Jordan no cambia. “En el último recuento tenía 14 hijos. Nunca va a parar. Es un psicópata sin capacidad de amar y sin conciencia. Todo lo que puedo hacer ahora es advertir a otras mujeres sobre él”, dice Mary.