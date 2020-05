Psicólogos ayudan gratuitamente a no perder la cabeza por la pandemia

LEA TAMBIÉN

Con una bebé y confinada en casa, Norma sintió pánico cuando vio amenazado su pequeño negocio de hamburguesas. Aunque las deudas aprietan, recuperó la calma gracias a un grupo de psicólogos mexicanos que ayuda gratuitamente a lidiar con la pandemia.

“Sí me alarmé. Dije: '¿qué vamos a hacer?'. Al inicio entré en pánico, miles de cosas me pasaron por la cabeza”, relató a la AFP Norma (nombre cambiado para proteger su identidad).



A las noticias trágicas por el nuevo coronavirus se sumó la suspensión de actividades económicas no esenciales. El emprendimiento de Norma y su esposo en el estado de Morelos (centro) quedó en riesgo.



“Nuestra situación financiera está un poquito mal. Gracias a Dios vamos saliendo de deudas pero aún así es complicado”, agrega la mujer de 34 años, quien resume su malestar en dos palabras: “ansiedad e impotencia”.



A raíz del confinamiento de cientos de millones de personas en el mundo por la crisis, los especialistas reportan un aumento de la ansiedad y la depresión, por lo que recomiendan poner más cuidado a la salud mental.



En México se conocen hasta ahora dos suicidios y un intento más presuntamente ligados a la crisis.



Norma encontró alivio en “Apoyo covid-19”, la iniciativa de un grupo de terapeutas que ofrece ayuda psicológica gratuita desde México para hispanohablantes.



Ansiedad y angustia

La ayuda se canaliza a través de una página de internet en la cual las personas registran síntomas como llanto, insomnio, irritabilidad, agresividad o ansiedad.



Dependiendo de su gravedad o si hay patologías previas, el paciente es contactado con un doctor que lo asiste por teléfono.



“Lo que más se ha visto es ansiedad, angustia, y hay casos de padecimientos previos, por ejemplo gente con algún trastorno psiquiátrico y que de repente se vieron sin la posibilidad de ir por su medicamento”, dice la psicoanalista Sandra Vargas, de 42 años.



Vargas trabajó en un plan similar tras el terremoto de 2017 en México.



Quienes no requieren apoyo del terapeuta son dirigidos a un sitio en la web con consejos como tener una rutina, hacer ejercicio, beber agua o mantener contacto social para sobrellevar el encierro.



Pero algunos con pensamientos suicidas o ataques de pánico severos son atendidos por un psiquiatra.



La iniciativa reúne a 79 especialistas que han atendido a cerca de 250 personas, aunque día a día las consultas crecen.