Militantes del Partido Socialista piden la expulsión de Silvia Salgado, Patricio Zambrano y Rafael Quintero

Un grupo de militantes del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) ingresó una solicitud para pedir que se expulse de la organización a Silvia Salgado, Patricio Zambrano y Rafael Quintero. El trámite se oficializó en las direcciones provinciales de Pichincha e Imbabura.

Según un boletín de prensa firmado por Jairo Vera, Wilson Ramos, Rolando Quiñonez y Patricio García, se pide a la dirección del PSE expulsar a los tres militantes por “acciones divisionistas del Partido, inobservancia a sus principios y postulados, manipulación y división de las organizaciones sociales; y por complicidad con el autoritarismo correísta, con la corrupción y la impunidad.”



Este lunes, 27 de enero del 2020, Enrique Ayala Mora, presidente del PSE, confirmó que se recibió la solicitud y que se seguirá el trámite legal correspondiente. “Cuando ellos expulsaron a gente lo hicieron arbitrariamente, sin derecho a la defensa”, comentó el dirigente.



Ayala Mora explicó que las direcciones provinciales primero notificarán a las personas acusadas. Luego, se conformará una comisión nacional de disciplina que tramitará el pedido, recabará información y establecerá los plazos para que los tres militantes presenten sus descargos. Se prevé que esto tome unos tres meses.



El pedido de expulsión fue ingresado con 1 213 firmas de respaldo de militantes del PSE. Ayala Mora contó que dentro del Partido hay una corriente de “depuración”, que pide sancionar a la asambleísta Silvia Salgado, al exministro de Defensa Patricio Zambrano y al exembajador de Ecuador en Venezuela, Rafael Quintero.



Los solicitantes cuestionan el accionar de Salgado cuando estuvo en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y sostienen que “actuó en forma individual, no orgánica, sin informar a las bases sobre sus posiciones”. A Quintero lo señalan por presuntamente “buscar acomodo personal y propiciar la división del Partido”. Mientras que a Zambrano lo critican por “fomentar el divisionismo” y desestructurar el PSE.



La legisladora Salgado asegura que no conoce a los cuatro militantes del PSE que ingresaron el pedido de expulsión. También criticó a la directiva presidida por Ayala Mora y sostuvo que la solicitud tiene solo “un interés mediático”.



La asambleísta dice que si existen las condiciones, acudirá ante la comisión de disciplina para presentar sus descargos. “Las decisiones no son personales, sino orgánicas, nosotros apoyamos al Gobierno anterior, fuimos parte del Gobierno anterior por decisión del organismo, nosotros no hacemos las cosas a nombre de las personas, eso deciden las bases”, señaló Salgado.