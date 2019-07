El PSC propondrá reformas a la Ley de Régimen Tributaria Interno

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El bloque legislativo del Partido Social Cristiano (PSC) presentará este martes 2 de julio del 2019 un proyecto de reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno para la eficiencia en la devolución de los valores correspondientes al Impuesto al Valor Agregado a los GAD.

Los legisladores Henry Cucalón y Henry Kronfle el encabezaron el anuncio la mañana de este lunes 1 de julio del 2019, en la sede de la Casa Legislativo de Guayas, en el centro de Guayaquil.



De acuerdo con Cucalón, es innecesario que se mantenga un procedimiento para la devolución del IVA a las instituciones públicas porque retrasa su devolución, cuando estos recursos pueden mantenerse en las cuentas de cada institución para su asignación inmediata en obras y servicios para los ciudadanos.



“Este proyecto no tiene nada que ver con aumento, disminución, alteración o modificación de tributos que es lo quela Constitución determina, que es una iniciativa del poder Ejecutivo. Sirve para poner una regla clara, precisa y concreta para que los fondos no se ven afectados por cualquier manoseo o retraso”.



Kronfle explicó que en el proyecto se da un plazo de 30 días para que consolide el monto de deuda hacia los GAD. Estima que bordearía unos USD 1 000 millones por más de 15 días de atrasos. Solamente en el Municipio de Guayaquil el monto asciende a USD 65 millones.



El proyecto de Ley, de acuerdo con la bancada, no establece más trámites administrativos ni acciones judiciales para que se realice la devolución del dinero pagado por las entidades y organismos del sector público del Gobierno Central en la adquisición local e importación de bienes y demanda de servicios.