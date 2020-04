PSC se pronunciará sobre declaraciones de Correa 'cuando sea oportuno'

LEA TAMBIÉN

El Partido Social Cristiano (PSC) dará “cuando sea oportuno” su criterio sobre las declaraciones del expresidente Rafael Correa, quien dijo que Jaime Nebot debería liderar el país durante la crisis del covid-19. Así lo informó la mañana de hoy, jueves 9 de abril del 2020 el presidente de esa organización política, Pascual del Cioppo.

La tarde de ayer trascendió una entrevista que el expresidente y ahora sentenciado a 8 años de prisión por el delito de cohecho pasivo Rafael Correa, ofreciera a la Revista Semana de Colombia.



En esa conversación, Correa habla sobre la situación del Ecuador en la contención del virus del covid-19. El exmandatario señala: “Que esta gente dé un paso al costado (Gobierno) y permita la sucesión constitucional, que vaya alguien con liderazgo”.



Sin embargo, lo que causó revuelo fue su declaración sobre el apoyo al líder del PSC Jaime Nebot. “Si es un tipo de derecha como Jaime Nebot yo lo apoyaría porque estamos hablando de vidas”, manifestó Correa.



Esas declaraciones las hizo después de afirmar que estaría dispuesto a “apoyar al más feroz de los anticorreístas”. “Ya no se trata de izquierda, derecha o ricos y pobres. Se trata de vida o muerte. Apoyaré al más feroz anticorresísta".



Preguntado por este Diario, Pascual del Cioppo, presidente del Partido Social Cristiano (PSC), si esa tienda política está analizando esas declaraciones, aseguró lo siguiente: "No. Analizando no porque no es de suma importancia para nosotros. Cuando sea oportuno se dirá un criterio".

Correa ha utilizado su cuenta de Twitter para emitir pronunciamientos respecto a la situación que atraviesa el país debido a la pandemia por el coronavirus. Esta no es la primera vez que hace referencia a la salida del actual Gobierno nacional.

Hasta el momento, Jaime Nebot, no se ha pronunciado sobre este tema.