El PSC anunciará el futuro de su participación en la elección presidencial este 31 de agosto del 2020

El futuro de la participación en las elecciones presidenciales del Partido Social Cristiano (PSC) será anunciado a las 16:00 de este 31 de agosto del 2020. Así lo confirmó a este Diario el presidente nacional del Partido, Pascual del Cioppo.

“Hoy en la tarde anuncio la decisión del Partido Social Cristiano respecto a su precandidatura presidencial”, afirmó.



Más temprano, Del Cioppo envió una comunicación a los medios del país: “Esta tarde anunciaremos al país, la verdad exacta y no especulaciones ni tergiversaciones, sobre nuestra posición respecto al proceso electoral próximo”.



Esto surgió luego de que se difundiera en las redes sociales un apoyo de la lista 6 a la candidatura presidencial del movimiento Creo, Guillermo Lasso. No obstante, Del Cioppo no confirmó esto.



Sin embargo, este Diario conoció que durante el fin de semana se abrieron dos frentes al interior del socialcristianismo, por un lado -liderado por una visión empresarial- apoyaron el respaldo a Lasso y la declinación de la precandidata Cristina Reyes; en otro sector, en cambio, hay una fuerte oposición a esta opción electoral de una posible alianza con Creo, por la confrontación histórica entre estas dos agrupaciones.



De la misma forma, fuentes consultadas por este Diario aseguran que, luego de varias reuniones realizadas este fin de semana entre las dos tiendas políticas hay una serie de acuerdo previos que tienen que ratificarse aún, y que todo depende del anuncio que se realice hoy a las 16:00 por parte del PSC.



Hasta el cierre de esta nota (12:00) legisladores socialcristianos como Reyes, Henry Cucalón, Henry Kronfle, César Rohón no contestaron sus teléfonos.



Reyes fue elegida el pasado 23 de agosto como la precandidata del PSC. Sin embargo, dejó la puerta abierta para entablar diálogos para evitar la dispersión en la tendencia. Incluso, pidió dejar atrás rencillas personales en referencia a las diferencias entre Lasso y Jaime Nebot.



El exalcalde de Guayaquil, de su lado, nombró a Reyes como la encargada para liderar los posibles diálogos con las distintas organizaciones políticas.