PSC le quita el respaldo a Carlos Luis Morales y bloque legislativo le pide que renuncie, por denuncias de corrupción

El Partido Social Cristiano (PSC) señala que ninguna persona puede estar exenta de rendir cuentas públicas y “peor por encima de la ley”, ante las denuncias de corrupción en el Gobierno Provincial del Guayas.

En un comunicado difundido la noche de este lunes 1 de junio de 2020, el presidente nacional del PSC, Pascual del Cioppo, dijo que el partido ratifica su postura de siempre ante las denuncias y las investigaciones en los casos de corrupción en diferentes instituciones del Estado, como la Prefectura del Guayas.

En la misma línea se pronunció el bloque legislativo del PSC-Madera de Guerrero (MG). Pero exigió explicaciones públicas al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, sobre las denuncias en su contra, que entregara a los responsables a la justicia o de lo contrario que renunciara al cargo.



El documento, que lo firman 16 asambleístas, ratifica la posición de la bancada de que “nadie puede estar sobre la ley, indistintamente de que sea partidario o no”.



“Exigimos al prefecto Carlos Luis Morales Benítez que presente las debidas explicaciones sobre los graves hechos que se le imputan a él y a su círculo cercano, o de ser el caso, que entregue a la justicia los nombres de los responsables de dichos actos. De no proceder así que renuncie”.

El Bloque Legislativo y Aliados al País : pic.twitter.com/Eft9GeuTSQ — Vicente Taiano (@VicenteTaianoEC) June 1, 2020



La Fiscalía General del Estado investiga supuestas irregularidades en la compra de insumos y kits de alimentos realizadas en la actual administración de Morales, durante la crisis sanitaria por la pandemia del covid-19.



El Prefecto dijo la tarde de este lunes que son 17 contratos firmados en la emergencia y pidió a la Fiscalía que investigara.



Informó que supuestamente había suspendido a 24 funcionarios que estaban a cargo de estos trámites y a otro lo separó. “Yo no voy a esconder absolutamente nada”, señaló, sin dar mayores detalles sobre las compras, precios y montos.



En mayo del 2019 Morales llegó a la Prefectura del Guayas bajo la lista 6 del PSC, que lo escogió como candidato, pese a que no era un militante del partido. Antes había sido concejal de Guayaquil por Centro Democrático, pero se alejó de ese movimiento que lo lideraba el exprefecto, Jimmy Jairala, y se alió con los socialcristianos.



Su compañera como viceprefecta fue Susana González, quien había sido asambleísta y concejala de Guayaquil por la alianza PSC-MG.



A las 16:00, a la misma hora en que Morales daba la rueda de prensa en el edificio matriz de la Prefectura, se difundió el comunicado del bloque legislativo del PSC-MG que le exigía “explicaciones”. Y el asambleísta Vicente Taiano escribió en la cuenta de Twitter del prefecto @CLMoralesB: “Cuando tu credibilidad y actuar como funcionario público de elección popular son seriamente cuestionados por actos de corrupción, no hay otro camino que dar la cara y, si eres inocente, entregar a la justicia a los responsables”.



Durante la mañana el líder del PSC y exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, también le había quitado su respaldo.



En una entrevista en RTS, le preguntaron si metería las manos al fuego por Morales y respondió: “Yo no meto las manos al fuego por nadie porque le tengo miedo al fuego”.



Nebot, señaló además, que debe investigarse las denuncias y que no creía que se afecte la imagen del PSC.