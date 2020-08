PSC declina candidatura y apoyará el binomio Guillermo Lasso - Alfredo Borrero para las elecciones 2021

LEA TAMBIÉN

El Partido Social Cristiano (PSC) declinó la precandidatura presidencial de Cristina Reyes y decidió que hará una alianza con el movimiento Creo para apoyar la postulación de Guillermo Lasso Mendoza.

La decisión se la anunció la tarde de este lunes 31 de agosto del 2020. En un documento firmado por Lasso; por el líder del PSC, Jaime Nebot; por el presidente de Creo, César Monge; por el presidente del PSC, Pascual del Cioppo; y por Reyes, se establecen siete puntos que establece el acuerdo político.



El primero de ellos, indica que habrá una alianza que compartirá el casillero 21-6 con el binomio Lasso-Alfredo Borrero.



Mientras, en el segundo se especifica que las listas de asambleístas nacionales, provinciales, del exterior y parlamentarios andinos serán "independientes y separadas", por cada una de las organizaciones políticas.



En tanto, Creo se adhiere y apoya, como ya lo hizo el PSC, a la consulta popular de iniciativa ciudadana, que han elaborado y presentarán múltiples gremios de los sectores sociales y productivos de Ecuador.



"Ambos partidos políticos tienen públicas y claras visiones y propuestas para el desarrollo del Ecuador, por lo que no es necesaria detallarlas en este documento; pero sí dejar claro que, respecto al plan de Gobierno, que corresponderá al presidente de la República elaborar y ejecutar, y a la actuación en la Asamblea Nacional, mantendrán las coincidencias y las diferencias ya conocidas", se advierte en el texto.



También se puntualiza que se atenderán por parte del Ejecutivo y en beneficio de las provincias y ciudades, los planteamientos pertinentes de sus autoridades seccionales.



Sobre el control electoral, se indica que los delegados de ambos partidos, en el Consejo Nacional Electoral velarán por la transparencia del proceso electoral. "Por otro lado, las dos organizaciones políticas establecerán un control electoral debidamente coordinado".

Mi decisión y la de mi partido es un acto de sensatez y responsabilidad con mi país 🇪🇨. Tenemos que alejar el peligro de las corrientes populistas que quieren volver a gobernar la nación. Hoy más que nunca el Ecuador necesita que nos mantengamos unidos con un mismo objetivo. pic.twitter.com/nll89BYZcg — Cristina Reyes Hidalgo (@CristinaReyesec) August 31, 2020



Cristina Reyes retira su precandidatura a la Presidencia



Por su parte Cristina Reyes en su cuenta de Twitter publicó un video la tarde de este 31 de agosto, dice que "desde que acepté esa nominación convoqué a la unidad para alejar el peligro de las corrientes irresponsables y populistas gobiernen nuevamente la nación. He decidido sin ningún condicionamiento ni exigencia de mi parte, retirar retirar mi precandidatura a la Presidencia de la República del Ecuador".



"Este acto no constituye un cheque en banco porque las diferencias conceptuales se mantienen. En mi siempre encontrarán legítima oposición a las políticas que consideremos no adecuadas para el bienestar de nuestra gente y apoyo para las que sí", dijo Reyes



Foto cortesía