'Las pruebas rápidas no son diagnósticas', dijo la ministra de Salud, Veronica Espinosa, en el Legislativo

A las 13:13 de este miércoles 29 de mayo del 2019, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, compareció ante la Comisión de Salud, del Legislativo, frente a las supuestas fallas en la efectividad de las pruebas de detección de VIH y otras denuncias sobre medicamentos e insumos en mal estado en el sistema público.



La sesión empezó con ocho legisladores de la Mesa Legislativa y de otras, que estuvieron presentes en la presentación de la titular de Salud. El llamado de la Comisión se dio por la publicación de un medio digital, que hizo referencia a “fallas” en la eficiencia de estas pruebas rápidas y a la existencia de falsos positivos y falsos negativos.



Las pruebas rápidas -explicó Espinosa- no son “diagnósticas”. “De 100 personas hay una persona que no tenía VIH y a todos se les envía a hacer más pruebas”. Menos de una pueden resultar un falso positivo. Todos tienen que realizarse más pruebas para determinar la existencia o no del virus.



La titular de la Cartera sostuvo que en Ecuador se ejecuta la estrategia 90, 90, 90 para prevenir el contagio del VIH. Consiste en que hasta el 2020 se alcance al 90% de personas con diagnóstico del VIH, y que de ellas el 90% esté bajo tratamiento y de esas 90% tenga carga viral indetectable.



Sobre la contratación de estas pruebas, Espinosa dijo que se lo hace con el Fondo de las Naciones Unidas u otros organismos internacionales. Para ello se hicieron estudios de mercado, investigaciones y demás. "Estos procesos están bajo la auditoría de la Contraloría".



El pasado martes 7 de mayo del 2019, el contralor General del Estado subrogante, Pablo Celi, solicitó un examen especial a los procesos de contratación y ejecución de los contratos para la adquisición de medicamentos, insumos y reactivos para las pruebas del VIH/sida. Además a su recepción, distribución y uso por parte del Ministerio de Salud y entidades relacionadas. El periodo de análisis será del 1 de julio del 2014 al 30 de abril del 2019. La Dirección Nacional de Auditoría de Salud y Seguridad Social será la encargada de hacer la investigación de este caso.



Sobre el almacenamiento de medicamentos y otros insumos -pregunta a cargo del legislador de SUMA, Sebastián Palacios-, Espinosa sostuvo que no todas las bodegas de establecimientos de salud están certificadas. "Hay hospitales antiguos en donde no existían bodegas. Hemos tenido que alquilar o adaptar bodegas. En algunos hay este problema. No es un problema de hoy".



Además, la ministra de Salud, sostuvo que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) aún no es una agencia de referencia internacional y que Ecuador ha pedido apoyo agencias regionales. “No tenemos toda la capacidad en Arcsa".



El legislador Ángel Sinmaleza (SUMA) empezó diciendo que esta “comisión no protege a funcionarios sino a los ecuatorianos”. Y preguntó si conoce a David Salomón, funcionariode Arcsa, que firmó informes sobre las pruebas de VIH y que decidió presentar una denuncia en el medio digital. “¿Es verdad que le pidió cambiar los informes?", consultó Sinmaleza. Ante ello Espinosa respondió que “es falso y me gustaría que se presenten pruebas. Es una falsedad”.



Espinosa además sostuvo que se mantienen las pruebas de detección rápida. En el 2017 se realizaron más de 3 000 pruebas. A todos se le practicó otras pruebas de confirmación, insistió la Ministra.



La titular de la Cartera de Salud continúa con su comparecencia en la Mesa Legislativa. Más tarde deberá hacerlo ante la Comisión de Fiscalización.



Ayer, la asambleísta independiente Mae Montaño anunció la recolección de firmas para empezar un juicio político a Espinosa por una serie de denuncias en el sistema de salud público, realizadas por ese medio digital.