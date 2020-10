Se presentan pruebas contra Romo por crisis de octubre de 2019 

LEA TAMBIÉN

Desde el sábado empezaron a correr los 20 días de plazo que tiene la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para sustanciar el pedido de juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. La fase de pruebas se inicia hoy y se extiende hasta el 31 de octubre.

Los primeros en comparecer serán los asambleístas Roberto Gómez (exCreo), Lourdes Cuesta (exCreo) y Amapola Naranjo (Revolución Ciudadana), quienes, por segunda vez en menos de un año buscan que Romo sea interpelada por supuesto incumplimiento de funciones.



Uno de sus argumentos es que durante las protestas de octubre del 2019 supuestamente se usaron bombas lacrimógenas caducadas, se irrumpió en centros de ayuda humanitaria y no se conformó a tiempo un comité para la protección del trabajo de los periodistas.



“La señora Ministra es la responsable política de lo que tiene que hacer la Policía e incluso el Ejército que actúa de manera complementaria, y de forma coordinada con la Policía, en el estado de excepción que se dictó en esos días”, sostuvo Naranjo.



Los informes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y de la Defensoría del Pueblo sobre supuestas vulneraciones serán parte de las pruebas.



La asambleísta Mercedes Serrano (PSC), una de las integrantes de la Comisión de Fiscalización, remarcó que se trata de un proceso distinto al que el año pasado realizó una comisión especial de la Asamblea sobre las protestas y que no derivó en un pedido de juicio político a Romo.



Serrano anunció que serán convocados los familiares de las víctimas del paro, lo que incluye a periodistas y policías que fueron agredidos. También abrió la posibilidad de llamar a los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).



La legisladora anotó que “jurídicamente no es posible” incluir una nueva causal para este proceso, en referencia a los pedidos de Gómez y Naranjo de que se incluyeran las denuncias de supuestos repartos de hospitales y cargos en el sector público a cambio de votos en el Parlamento.



Para el sábado 31 de octubre está fijada la comparecencia de Romo, quien ejercerá su derecho a la defensa.



El proceso arrancó el viernes pasado en medio de un rechazo de los integrantes de la Comisión para que el trámite se realice de forma presencial. “Haremos respetar la independencia de funciones del Estado”, enfatizó el presidente, Elio Peña (PK).



Romo promociona un libro de su autoría sobre la crisis de octubre, en donde señala que “la violencia y el caos pretendieron imponerse y la democracia estuvo bajo ataque”.