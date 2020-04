Resultados positivos de covid-19 en Ecuador alcanzan los 22 160 luego de que se entregaron pruebas represadas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En el informe de actualización de casos de covid-19 de este jueves 23 de abril del 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que hay 11 183 casos confirmados y 12 200 descartados, de un total de 34 420 muestras tomadas a nivel nacional.

Pero el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, entregó nuevos datos que no constan en la infografía nacional que se actualiza a diario. El número de casos se duplicó y llega ya a 22 160 positivos. Lo mismo sucedió con los casos descartados, que suman 25 079.



Zevallos señaló que de 23 856 pruebas procesadas con el nuevo equipo, 10 977 dieron positivo y 12 879 negativo. Sin embargo señaló que es un escenario que se esperaba: que al procesar más pruebas aumenten tanto los casos positivos como los descartados.



Además, Zevallos aseguró que todas las provincias del país ya están en la fase de contagio comunitario. La definición de este término, explicó, es que las personas contagiadas se enfermaron "sin haber sido inicialmente las que viajaron, las que tuvieron un contacto con la persona que llegó de Madrid o de Italia sino que, de una manera que no se conoce, se va contagiando poco a poco".



Hasta el día de ayer, miércoles 22 de abril del 2020, estaban rezagadas (sin procesar) a escala nacional 23 268 pruebas, comentó Zevallos. “Ustedes no tienen eso subido a la infografía por una razón que es bien simple: estas pruebas que se realizan al día tienen que atravesar el sistema de vigilancia epidemiológica, sin embargo nuestra fortaleza ha sido el determinar (procesar) estas pruebas a raíz de los laboratorios”



En estos laboratorios –precisó Zevallos– se han procesado 16 336 pruebas en Guayaquil, 4 120 en Quito “y 3 400 pruebas han sido procesadas para dar un total de 23 856. Esta información acaba de ser procesada”



Estas pruebas –dijo el ministro– van a ir sumándose a la infografía nacional conforme se suban a la plataforma utilizada.

“Si comparamos lo que teníamos ayer, no solo nos hemos igualado sino que tenemos 400 pruebas adicionales realizadas”, dijo el ministro de Salud. “Las pruebas no solo son las del Ministerio de Salud (MSP). “Del MSP son 8 057 pruebas, que representan alrededor del 77% pero hay otras instituciones como el IESS, ISFA, Isspol, la Junta Beneficencia, el Municipio, los laboratorios privados, etc., que suman y suben el Viepi (Sistema de Vigilancia en Salud Pública) pero no han tenido todavía procesados los datos”.