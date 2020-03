Pruebas rápidas de detección para covid-19 se traerán a Ecuador

LEA TAMBIÉN

Ecuador también diagnosticará covid-19 con las llamadas pruebas de detección rápida. Estas se suman a las de PCR, con eficacia del 80%, para determinar la presencia o no del virus. En total, 200 000 test de ambos tipos arribarán esta semana al país. Lo confirmó, el pasado lunes 23 de marzo de 2020, el nuevo ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.

Antes desmintió lo dicho por su antecesora, Catalina Andramuño, quien el sábado aseguró que ayer llegarían al país 2 millones de estos kits para realizar los exámenes. “Desa­fortunadamente no es cierto, lamento informar que esa cifra no estará disponible”.



Los exámenes de ‘screening’ o tamizaje arrojan resultados de forma rápida; se usan también para VIH y dengue, según la OPS. En menos de 45 minutos se conoce si la persona tiene o no la nueva cepa de coronavirus. Su confiabilidad es muy similar a las pruebas PCR -por sus siglas en inglés- o de reacción en cadena de polimerasa, según Pablo Araujo, docente investigador de la Universidad Central.



“Estas, sobre todo, dan mayor agilidad de respuesta al sistema de salud público”.



La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó la semana anterior el primer test de diagnóstico rápido. Su objetivo es que se haga una de­tección efectiva.



Este virus ha dejado más de 340 000 contagios y supera los 12 000 fallecidos, en el mundo. Solo en Ecuador ya suman 981 positivos y 18 muertos, según boletín de las 10:00 del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.



Actualmente, en Ecuador se realiza la prueba PCR que es un procedimiento de biología molecular que encuentra el código genético del virus. Los resultados se obtienen en 48 o 72 horas. “El tiempo ha aumentado por una complicación”, comentó el nuevo viceministro del ramo, Ernesto Carrasco, expresidente de la Fede­ración Médica.



El problema es que el procesamiento depende de maquinaria especial y de otros insumos, como hisopos que están por adquirir. A esto se suma la acumulación de pruebas. “Hoy, dijo, estamos haciendo entre 300 y 400 al día”.



Otra de las acciones para agilitar el diagnóstico es la instalación de una nueva máquina para analizar las muestras.



Además, Carrasco anunció que se entregará en 24 horas el registro sanitario a proveedores que deseen adquirir las de tamizaje rápido. Tres labora­torios privados también ya realizan las pruebas.



Tanto Araujo como Carrasco alertaron que las pruebas rápidas pueden arrojar “falsos positivos o negativos”. Es decir, el primer resultado puede ser negativo, pese a que la persona ya se haya contagiado. Ante ello, quien se haga la prueba deberá someterse a un nuevo test para comprobar el resultado. “Luego de siete días es lo indicado”, precisó Carrasco.



En países como España, la detección rápida ya se practica en las diferentes localidades donde hay mayor número de casos. Compraron 640 000

pruebas a China y Corea del Sur. Los primeros en usarlas serán los funcionarios de salud (médicos, enfermeras...), que se enfrentan a diario al contagio, y los adultos mayores. También se espera hacerlas sin que las personas salgan de sus automotores.



En Ecuador, para la adquisición de este y otros insumos el presupuesto está garantizado, ratificó el ministro Zevallos. Él dijo que solo para la emergencia se han destinado USD 120 millones. Se incluye un rubro para infraestructura.