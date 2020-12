Pruebas rápidas para covid-19 se aplicarán gratuitamente a donantes de sangre

La Fundación Tierra Nueva, el Hospital Padre Carolo y la Cruz Roja Ecuatoriana invitan a la ciudadanía a donar sangre y a obtener una prueba rápida para covid-19, de forma gratuita. La iniciativa se realiza en el marco del Día de los Derechos Humanos, que se conmemorará el 10 de diciembre, y de la Salud Universal, el 12 de diciembre.

Las entidades informaron este viernes 4 de diciembre del 2020 que ante el desabastecimiento de sangre que tiene la Cruz Roja Ecuatoriana por la falta de donantes, el Hospital Padre Carolo donará pruebas rápidas a quienes acudan a donar el próximo jueves 10 de diciembre, de 08:00 a 15:00, en el parqueadero norte del hospital, en la avenida Rumichaca S33-10 y Matilde Álvarez, sector Quitumbe.



Esta campaña, informaron, busca recolectar 120 pintas de sangre que permitirán salvar las vidas de quienes requieren cirugías de emergencia por trauma o accidentes, así como las de personas que tienen afecciones como anemia crónica, problemas de plaquetas, preclamsia en el embarazo y hemofilia, padecimientos en los que se necesitan transfusiones de sangre o de sus componentes (glóbulos rojos, plaquetas o plasma).

En el mes de mayo, en su primera campaña de donación, las tres instituciones lograron la participación de alrededor de 100 personas.



Para ser donante existen ocho requisitos: tener entre 18 y 64 años, contar con buen estado de salud, no tomar medicamentos, no haber ingerido bebidas alcohólicas tres días antes, haber comido al menos dos horas antes de la donación, pesar más de 50 kilos (110 libras), presentar un documento de identificación con fotografía como la cédula, pasaporte, carné estudiantil u otro y no haberse sometido a cirugías mayores ni haberse realizado tatuajes o piercings en el último año.