De las 100 000 pruebas PCR adquiridas por el Municipio de Quito solo se han realizado 4 223 del 11 de mayo al 3 de junio

El martes 16 de junio del 2020, el personal de la Secretaría de Salud tomó muestras para realizar pruebas PCR a 313 funcionarios de seis instituciones municipales. Una de ellas es la Empresa de Rastro.

Esta tarea fue difundida por medios municipales, como ocurre a diario. Pero actualmente no se conoce cuántas de las 100 000 que adquirió el Cabildo se corrieron hasta ayer.



Este Diario solicitó el 8 de junio a las Secretarías de Salud y de Comunicación datos sobre las pruebas. Sin embargo, hasta el cierre de esta de esta edición no recibió respuesta.



El último informe sobre el tema que recibió la Comisión de Salud, presidida por la edil Brith Vaca, tiene fecha 5 de junio. Ese mismo documento fue difundido en la sesión ordinaria de Concejo Metropolitano realizada ayer.



Allí se informa que desde el 11 de mayo hasta el 3 de junio se tomaron 4 223 pruebas a personal de entidades municipales como Emaseo, Empresa de Transporte de Pasajeros, administraciones zonales, Agencia Metropolitana de Tránsito, Cuerpo de Bomberos, Patronato San José, entre otros.



También a personal de la Policía Nacional, Consejo de la Judicatura, Embajada de Venezuela y vecinos de barrios como El Condado y La Libertad y conductores de taxis.





¿Qué pasa con el procesamiento de pruebas en universidades?

En esos días, las pruebas las procesaba únicamente el laboratorio de la Universidad Central, son 1 280 muestras semanales, tres días a la semana: 320 el lunes, 320 el martes y 640 el miércoles. Pero según el cronograma previsto, el 11 de junio se haría una capacitación al personal del hospital IESS Quito Sur, para que a partir del 12 de junio empezara a procesar 250 pruebas al día.



Otro lugar donde está previsto que se analicen las pruebas es el laboratorio de la Universidad UTE, que podría trabajar 200 muestras diarias, de lunes a viernes. De acuerdo con el plan, debía recibir el equipo el 9 de junio y empezar a trabajar dos días después.



Según el epidemiólogo Daniel Simancas, director de investigación de la UTE, el Cabildo ya les entregó algunos equipos para la tarea, pero faltan los insumos para arrancar.



Él señala que la cantidad de pruebas que se están tomando y procesando al momento no es suficiente, pero entre más instituciones se junten, más casos se pueden detectar para aislar a los pacientes y rastrear a sus contactos.



El plan que el 3 de junio planteaba la Secretaría de Salud es que se “externalicen” entre 830 y 1 050 pruebas diarias, para llegar a una cantidad estimada de 8 200 semanales.



Para lograr un promedio de 1 171 pruebas diarias, una parte debería delegarse a laboratorios privados acreditados por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (Acess). La concejala Vaca señala que recibió información de que los laboratorios de las universidades Católica y ESPE también lograron su acreditación y se sumarán.



Para Simancas, la estrategia que se está aplicando es la adecuada para conseguir procesar todas las pruebas. Cree que llegar a 1 500 al día es lo mejor que se puede hacer en las circunstancias actuales. Hasta ayer, según el COE, en Quito se habían confirmado 4 983 casos de covid-19 y 391 fallecidos.



El alcalde Jorge Yunda señaló que solicitará al COE nacional una reunión urgente para tomar las decisiones. Lo dijo porque considera preocupante el aumento de demanda de camas de hospitalización y de cuidados intensivos.



Simancas señala que ahora se debe adaptar centros, hospitales de campaña, reasignar ventiladores de Guayaquil, porque allá se están usando menos, dotar de personal al hospital temporal del Municipio, movilizar a personal de salud y contratar a más gente para atender a pacientes leves y moderados “que van a incrementar”.



Según su criterio, también es necesario considerar volver a rojo en el semáforo, para detener la movilización de la gente y la propagación del covid-19.



Pero ayer hubo una aglomeración de simpatizantes de Yunda que acudieron para apoyarlo cuando llegó a rendir su declaración libre sobre la compra de las pruebas, que está bajo investigación.



Al salir de la diligencia, el Alcalde dijo que dio su versión para contribuir a que se esclarezca la investigación. “Nosotros vamos a seguir cuidando la ciudad, haciendo más pruebas que es lo que le sirve este momento”.

Además, ofreció colaborar con la Fiscalía “las veces que sean necesarias”para que los funcionarios involucrados puedan ejercer su legítimo derecho a la defensa”.