Fiscalía presentó pruebas en contra de María Sol Larrea y otras cinco personas por peculado

16 testigos entre peritos, exfuncionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), médicos y pruebas documentales, esas son las evidencias que la fiscal Jimena Moina presentó este lunes 21 de octubre del 2019 ante el Tribunal de Garantías Penales del Complejo Judicial Norte en contra de María Sol Larrea, excoordinadora del IESS, Bolívar B., Fernando G., Henry M., Griselda G. y Marco E..

El grupo es señalado por la irregular contratación de equipos oftalmológicos para las unidades médicas del Seguro Social.

Hasta las 18:00 de este lunes 21 de octubre, segundo día de audiencia de juzgamiento, la fiscal Moina desplegó la exposición de pruebas frente a los jueces Luis Manosalvas, Mabel Tapia y Galo Rumiguano.



La investigación de este caso se inició con base en un informe con indicios de Responsabilidad Penal, emitido por la Contraloría General del Estado. De acuerdo con información de la Fiscalía, el organismo realizó un examen especial al proceso de contratación para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del equipo oftalmológico para 30 unidades médicas del IESS, a escala nacional.



La investigación de la Fiscalía estableció que María Sol Larrea -en su gestión como directora del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM)- formuló la “necesidad de adquirir los equipos sin que existiera un requerimiento por parte de los representantes de las unidades médicas a las que iban a ser destinados”, dice la entidad.



La compra tampoco contó con un estudio de mercado que justificara el precio y beneficio para el IESS. Además, la procesada no tenía la facultad legal para requerir equipos -según la Fiscalía- pero no fue objetada por los directivos de la entidad.



La fiscal Moina presentó un informe que dio cuenta del destino de los equipos: fueron subutilizados y otros permanecían embodegados por no contar con personal especializado.



Asimismo, se determinó que durante la etapa precontractual, la Comisión Técnica encargada de evaluar la adjudicación del contrato para la compra de equipos no realizó estudios de las propuestas presentadas por todas las compañías.

Por ello, se adjudicó el contrato a la empresa CMM Representaciones Cía. Ltda., por USD 30 127 700, es decir, USD 5 millones más de lo que ofertaba otra empresa que fue descalificada, según Fiscalía.